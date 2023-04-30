На яких фрилансерів під час війни попит зріс найбільше: ситуація у топ-5 сферах

За даними сервісу Freelancehunt, найбільший попит на ринку фрилансу зараз мають напрямки програмування, дизайну та креативу, роботи з текстами та перекладу, архітектури, а також просування.

Зокрема, у сфері програмування попит серед замовників за бюджетами виконаних проєктів у період вересня 2022 - лютого 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше найбільше виріс за спеціалізацією Node.js — у 4,37 рази.

Також зростає попит на розробників мобільних додатків: IOS — у 3,68 рази, Android — у 2,24 рази. Зазначається, що хоча розробники застосунків під техніку Apple більш популярні, у користувачів iOS у середньому рівень доходу вищий, ніж у користувачів Android, а отже вище ймовірність використання додатків, де є платна підписка.

Попит на Swift-спеціалістів зріс у 3,32 рази - пропорційно зростанню бюджетів на проєкти з розробки додатків для iOS. Зростання бюджетів на машинне навчення склало 2,54 рази, причому у цій спеціалізації з’являється все більше запитів зі створення чат-ботів на основі ChatGPT.

У Java та JavaScript приріст бюджету становить 144,8% та 125,4% відповідно. Взагалі це одні із найпопулярніших мов програмування серед українських розробників. Крім того, збільшилися бюджети у Python (87,1%), вебпрограмуванні (63,8%), PHP (47,4%) та розробці ботів (42,3%).

Ріст попиту на дизайнерів у Freelancehunt пояснюють тим, що з початком війни у багатьох підприємців виникло нове завдання — перепакувати чи з нуля розробити продукт, який відповідатиме тренду українізації або для виходу на нові ринки.

Оскільки останнім часом з’явилося багато аналітичних матеріалів та інформації, яку краще подавати містко й візуалізувати, замовники стали частіше замовляти інфографіку. Загальний бюджет у цій сфері збільшився у 2,87 рази.

Логічне зростання бюджетів є й у спеціалізаціях "Фірмовий стиль" (2,8 рази), "Оформлення сторінок у соцмережах" (2,73 рази), "Логотипи" (2,85 рази), "Дизайн упакування" (на 50,9%).

Окрім цього, український замовник став більше грошей вкладати у відеорекламу (тут приріст становить 173,3%), а також у зовнішню рекламу (+159%), банери (+111%) та анімацію (+98,3%).

Оскільки зростає попит на мобільні додатки, зростають бюджети не тільки на розробку, а й на дизайн додатків (67,5%) та інтерфейсів (63,5%). Також на 76,8% зросли бюджети на створення 3D-моделей одягу, архітектурних об’єктів і тому подібного.

В свою чергу, закон про зміни щодо використання бізнесом української мови та загалом тренд на українізацію збільшили попит на переклади та копірайтинг, рерайтинг текстів.

Також підприємці почали виходити на світові ринки і для цього роблять версії сайтів та соцмереж мовою країни, в якій просуваються. Усе це стало причиною зростання бюджетів за цим напрямком.

Зокрема, бюджети на купівлю посилань виросли у 2,27 рази, SEO-аудит сайтів — у 2,26 рази, на e-mail маркетинг — на 75,5%, просування у соцмережах — на 35,1%, контекстну рекламу — 33,9%.

Попри продовження війни спостерігається й збільшення загальних бюджетів і в проєктуванні (у 2,52 рази), ландшафтному дизайні (2,13 рази) та архітектурних проєктах (2,03 рази).

Як прокоментував керівник компанії Freelancehunt Валентин Зюзін, зростання бюджетів за цим пулом напрямків свідчить про стрімку диджиталізацію малого та середнього бізнесу насамперед в Україні, а також у світі.

За його словами, це досить логічно, оскільки вплив Covid-19 і війни пришвидшив перехід бізнесу в онлайн і підприємці, як завжди, звертаються по допомогу до фрилансерів. Він вважає, що після закінчення війни ринок фрилансу найімовірніше очікує чергове зростання попиту як з боку замовників, так і фрилансерів.