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Бізнес
Дата публікації

На яких фрилансерів під час війни попит зріс найбільше: ситуація у топ-5 сферах

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

За даними сервісу Freelancehunt, найбільший попит на ринку фрилансу зараз мають напрямки програмування, дизайну та креативу, роботи з текстами та перекладу, архітектури, а також просування.

Зокрема, у сфері програмування попит серед замовників за бюджетами виконаних проєктів у період вересня 2022 - лютого 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше найбільше виріс за спеціалізацією Node.js — у 4,37 рази.

Також зростає попит на розробників мобільних додатків: IOS — у 3,68 рази, Android — у 2,24 рази. Зазначається, що хоча розробники застосунків під техніку Apple більш популярні, у користувачів iOS у середньому рівень доходу вищий, ніж у користувачів Android, а отже вище ймовірність використання додатків, де є платна підписка.

Попит на Swift-спеціалістів зріс у 3,32 рази - пропорційно зростанню бюджетів на проєкти з розробки додатків для iOS. Зростання бюджетів на машинне навчення склало 2,54 рази, причому у цій спеціалізації з’являється все більше запитів зі створення чат-ботів на основі ChatGPT.

У Java та JavaScript приріст бюджету становить 144,8% та 125,4% відповідно. Взагалі це одні із найпопулярніших мов програмування серед українських розробників. Крім того, збільшилися бюджети у Python (87,1%), вебпрограмуванні (63,8%), PHP (47,4%) та розробці ботів (42,3%).

Ріст попиту на дизайнерів у Freelancehunt пояснюють тим, що з початком війни у багатьох підприємців виникло нове завдання — перепакувати чи з нуля розробити продукт, який відповідатиме тренду українізації або для виходу на нові ринки.

Оскільки останнім часом з’явилося багато аналітичних матеріалів та інформації, яку краще подавати містко й візуалізувати, замовники стали частіше замовляти інфографіку. Загальний бюджет у цій сфері збільшився у 2,87 рази.

Логічне зростання бюджетів є й у спеціалізаціях "Фірмовий стиль" (2,8 рази), "Оформлення сторінок у соцмережах" (2,73 рази), "Логотипи" (2,85 рази), "Дизайн упакування" (на 50,9%).

Окрім цього, український замовник став більше грошей вкладати у відеорекламу (тут приріст становить 173,3%), а також у зовнішню рекламу (+159%), банери (+111%) та анімацію (+98,3%).

Оскільки зростає попит на мобільні додатки, зростають бюджети не тільки на розробку, а й на дизайн додатків (67,5%) та інтерфейсів (63,5%). Також на 76,8% зросли бюджети на створення 3D-моделей одягу, архітектурних об’єктів і тому подібного.

В свою чергу, закон про зміни щодо використання бізнесом української мови та загалом тренд на українізацію збільшили попит на переклади та копірайтинг, рерайтинг текстів.

Також підприємці почали виходити на світові ринки і для цього роблять версії сайтів та соцмереж мовою країни, в якій просуваються. Усе це стало причиною зростання бюджетів за цим напрямком.

Зокрема, бюджети на купівлю посилань виросли у 2,27 рази, SEO-аудит сайтів — у 2,26 рази, на e-mail маркетинг — на 75,5%, просування у соцмережах — на 35,1%, контекстну рекламу — 33,9%.

Попри продовження війни спостерігається й збільшення загальних бюджетів і в проєктуванні (у 2,52 рази), ландшафтному дизайні (2,13 рази) та архітектурних проєктах (2,03 рази).

Фото 2 — На яких фрилансерів під час війни попит зріс найбільше: ситуація у топ-5 сферах
Фото 3 — На яких фрилансерів під час війни попит зріс найбільше: ситуація у топ-5 сферах
Фото 4 — На яких фрилансерів під час війни попит зріс найбільше: ситуація у топ-5 сферах
Фото 5 — На яких фрилансерів під час війни попит зріс найбільше: ситуація у топ-5 сферах

Як прокоментував керівник компанії Freelancehunt Валентин Зюзін, зростання бюджетів за цим пулом напрямків свідчить про стрімку диджиталізацію малого та середнього бізнесу насамперед в Україні, а також у світі.

За його словами, це досить логічно, оскільки вплив Covid-19 і війни пришвидшив перехід бізнесу в онлайн і підприємці, як завжди, звертаються по допомогу до фрилансерів. Він вважає, що після закінчення війни ринок фрилансу найімовірніше очікує чергове зростання попиту як з боку замовників, так і фрилансерів.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов