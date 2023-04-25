ЗМІ назвав технологічні гіганти, які скоротили найбільше співробітників за останній рік

Компанія Twitter Inc. стала лідером серед кількості скорочених співробітників в технологічних компаніях. Про це повідомило видання Business Insider.

В Twitter звільнила 80% співробітників: близько 6300 працівників із 7800, які працювали у 2022 році, були звільнені після того, як у жовтні мільярдер Ілон Маск отримав контроль над компанією.

На другому місці серед кількості звільнень в команді - Meta, яка оголосила про скорочення майже чверті штату, який у 2022 році становив близько 87 000 співробітників. Генеральний директор Марк Цукерберг оголосив про скорочення 11 000 робочих місць у листопаді, а потім ще одне скорочення на 10 000 у березні.

Аналіз не включає третій раунд скорочень робочих місць Meta, який почався в квітні.

Дані: Business Insider

Як стало відомо у квітні, Meta розпочала новий раунд масових скорочень. Звільнення можуть зачепити 4000 робочих місць.

Amazon заявив, що в січні звільнив 11 000 співробітників, а в березні скоротив ще 9 000 працівників. Це становить 7% від загальної чисельності персоналу в 380 000 співробітників Amazon у 2022 році. Ця цифра не включає працівників складу Amazon.

Крім того, Amazon використовує дохід від продажу своїх акцій на фондових ринках для виплати заробітних плат співробітникам. У зв'язку з тривалим падінням цін на акції інтернет-сервіса, у 2023 році компанія скоротить деяким працівникам зарплати на 15–50%.

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