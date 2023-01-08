Twitter скоротив ще більше співробітників, які контролюють модерацію контенту

Компанія Twitter Inc. під керівництвом нового власника Ілона Маска провела нову хвилю скорочень співробітників, які займалися глобальною модерацією контенту.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, ввечері у п'ятницю з Twitter звільнили щонайменше з десяток працівників офісів компанії в Дубліні та Сінгапурі.

Серед звільнених - Нур Азхар Бін Айоб, керівник відділу цілісності сайту Twitter в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який був відносно недавно прийнятий на роботу; і Аналуїса Домінгес, старший директор Twitter з питань політики доходів.

Також були скорочені співробітники команд, які займалися політикою соціальної мережі щодо дезінформації та державних ЗМІ на платформі.

Зазначається, що голова відділу довіри і безпеки Twitter Елла Ірвін підтвердила, що кілька членів команд були скорочені, але заперечила, що вони стосувались кількох підрозділів, згаданих Bloomberg.

Нагадаємо, Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії за 44 млрд доларів заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей. Пізніше Маск запевнив, що компанії наразі не загрожує неминуче банкротство.

Зазначимо, сотні співробітників Twitter Inc вирішили звільнитися після того, як новий власник компанії Ілон Маск запровадив більш жорсткі умови праці.

Також майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter, після того, як власником соцмережі став Маск.