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"Vodafone Україна" встановить сонячні електростанції ще на 400 базових станціях

сонячні панелі
Компанія "Vodafone Україна" встановлює сонячні панелі на своїх станціях / "Vodafone Україна"

"Vodafone Україна" розпочинає другу хвилю проєкту з розвитку власної сонячної генерації. Мобільний оператор планує встановити сонячні електростанції ще на 400 базових станціях по всій країні. 

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі мобільного оператора.

Масштаб другого етапу вчетверо перевищує перший, а загалом програма автономності охопить 500 об’єктів. 

Цей проєкт є частиною системної програми компанії з підвищення енергетичної стійкості мережі під час війни та регулярних обстрілів енергоінфраструктури.

Скільки електроенергії виробляють СЕС

Перший етап програми завершили в червні 2026 року. Сонячні електростанції встановили на 100 базових станціях у 14 областях. За перший літній сезон вони виробили понад 110 тис. кВт·год електроенергії.

Прогнозований річний виробіток першої хвилі становить близько 380 МВт·год. За оцінкою компанії, це може покрити до 30% річного споживання відповідних базових станцій. Загальна встановлена потужність першої хвилі 360 кВт, у середньому близько 3,6 кВт на станцію.

періоди максимальної сонячної генерації окремі базові станції могли працювати без споживання електроенергії із зовнішньої мережі", зазначив технічний директор "Vodafone Україна" Євгеній Фрунза.

Удень сонячні панелі забезпечують частину потреб базових станцій в електроенергії та допомагають заряджати акумулятори. За сприятливої погоди вони можуть повністю покривати поточне споживання окремих станцій.

Завдяки цьому акумулятори зберігають більший запас енергії на випадок зникнення зовнішнього живлення. 

Нагадаємо, у червні "Vodafone Україна" завершила перший етап переведення своєї інфраструктури на відновлювані джерела енергії. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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