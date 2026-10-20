"Vodafone Україна" встановить сонячні електростанції ще на 400 базових станціях

"Vodafone Україна" розпочинає другу хвилю проєкту з розвитку власної сонячної генерації. Мобільний оператор планує встановити сонячні електростанції ще на 400 базових станціях по всій країні.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі мобільного оператора.

Масштаб другого етапу вчетверо перевищує перший, а загалом програма автономності охопить 500 об’єктів.

Цей проєкт є частиною системної програми компанії з підвищення енергетичної стійкості мережі під час війни та регулярних обстрілів енергоінфраструктури.

Скільки електроенергії виробляють СЕС

Перший етап програми завершили в червні 2026 року. Сонячні електростанції встановили на 100 базових станціях у 14 областях. За перший літній сезон вони виробили понад 110 тис. кВт·год електроенергії.

Прогнозований річний виробіток першої хвилі становить близько 380 МВт·год. За оцінкою компанії, це може покрити до 30% річного споживання відповідних базових станцій. Загальна встановлена потужність першої хвилі — 360 кВт, у середньому близько 3,6 кВт на станцію.

"У періоди максимальної сонячної генерації окремі базові станції могли працювати без споживання електроенергії із зовнішньої мережі", — зазначив технічний директор "Vodafone Україна" Євгеній Фрунза.

Удень сонячні панелі забезпечують частину потреб базових станцій в електроенергії та допомагають заряджати акумулятори. За сприятливої погоди вони можуть повністю покривати поточне споживання окремих станцій.

Завдяки цьому акумулятори зберігають більший запас енергії на випадок зникнення зовнішнього живлення.

Нагадаємо, у червні "Vodafone Україна" завершила перший етап переведення своєї інфраструктури на відновлювані джерела енергії.