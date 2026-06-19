Vodafone перевів перші 100 базових станцій на сонячну енергію

Компанія Vodafone Україна завершила перший етап переведення своєї інфраструктури на відновлювані джерела енергії. Наразі 100 базових станцій у 14 областях країни отримують живлення від сонця.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Це дозволить вежам працювати автономно під час вимкнень світла, покриватиме 30% їхнього споживання електрики.

"Старт проєкту ми оголосили восени 2025 року – і вже зараз, попри логістичні складнощі та регулярні обстріли енергоінфраструктури, надзвичайно важку зиму та критичні погодні умови, – завершили першу хвилю…. Наступні етапи стартуємо одразу", – зазначає технічний директор Vodafone Україна Євгеній Фрунза.

Результати першого етапу проєкту:

сумарна потужність встановлених панелей становить 360 кВт, що дорівнює в середньому 3,6 кВт на один об'єкт;

очікувана економія електрики з мережі складає близько 380 МВт·год на рік, що закриває 30% потреб цих 100 станцій;

фінансова економія з урахуванням чинних тарифів перевищить €100 тисяч щорічно;

викиди вуглекислого газу зменшаться на 210 тонн на рік.

Про Vodafone Україна

Vodafone Україна — телекомунікаційна компанія та мобільний оператор в Україні, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету.

Vodafone Україна забезпечує послугами 15,4 млн клієнтів. За даними оператора, у період з 2015 року по перший квартал 2026 року інвестиції у телеком-мережу склали 58,8 млрд грн. З грудня 2019 року компанія є частиною NEQSOL Holding.

Нагадаємо, Vodafone Україна завершила поглинання інтернет-провайдера Frinet за $2 млн. Завдяки цій угоді оператор отримав 100% частку в компанії, що дозволяє йому активно розвивати фіксований зв'язок та домашній інтернет по всій країні.