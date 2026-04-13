"Vodafone Україна" збільшив доходи на 14% і наростив інвестиції на 41%

Компанія “Vodafone Україна” у 2025 році інвестувала у розвиток критичної інфраструктури та технологій понад 24 млрд грн. Компанія збільшила доходи на 14% та наростила інвестиції на 41%, зберігаючи операційну стабільність в умовах воєнного часу.

За даними компанії, ключовим напрямом інвестицій стало посилення стійкості телеком-мережі та забезпечення безперервності зв’язку. У 2025 році Vodafone інвестувала в мережеву інфраструктуру 8,7 млрд грн, що вдвічі перевищує обсяг річного прибутку. Близько 50% капітальних витрат було спрямовано на розвиток, відновлення мережі та підтримку зв’язку в умовах енергетичних обмежень.

Загальний обсяг інвестицій компанії у 2022–2025 роках перевищив 24 млрд грн.

У межах розбудови інфраструктури Vodafone встановила близько 20 тис. нових акумуляторних батарей та збільшила парк генераторів до понад 7 тис. одиниць для резервного живлення базових станцій. Також розпочато встановлення сонячних електростанцій на об’єктах компанії.

Окрему увагу приділено розвитку 4G-мережі — у 2025 році запущено 7,5 тис. нових базових станцій. Додатково компанія інвестувала близько 1 млрд грн у розвиток фіксованого інтернету, який забезпечує роботу понад 100 годин без електропостачання.

Vodafone також розвиває рішення на базі штучного інтелекту та GenAI для підвищення операційної ефективності та покращення клієнтського досвіду.

Фінансові результати

За підсумками 2025 року виручка Vodafone Україна зросла на 14% — до 27,8 млрд грн. Основними драйверами стали розвиток фіксованого бізнесу та зростання споживання дата-послуг.

Показник OIBDA збільшився на 15% — до 14 млрд грн. Маржа OIBDA зросла на 0,3 в.п. і становить 50,4%. Чистий прибуток компанії зріс на 18% — до 4,18 млрд грн.

Кількість клієнтів залишається стабільною на рівні 15,4 млн користувачів. Водночас частка контрактних підключень зросла на 34%.

У 2025 році Vodafone суттєво розширила покриття гігабітної мережі GPON. Кількість користувачів зросла у 1,5 раза, а покриття Gigabit Net досягло 2 млн домогосподарств, з яких понад 600 тис. підключено протягом року. За даними nPerf, домашній інтернет Vodafone став лідером за ключовими показниками якості.

Компанія продовжує модернізацію мережі та підготовку до запуску 5G. У 2025 році реалізовано пілотні проєкти у низці міст і навчальних закладів, а також запущено перші відкриті 5G-зони у Львові, Харкові та Бородянці. Паралельно триває модернізація інфраструктури у партнерстві з Nokia.

Vodafone Group разом із українським підрозділом оголосили про запуск підводної кабельної системи Kardesa у Чорному морі. Проєкт створить цифровий коридор між Європою та Азією з виходами в Україні, Болгарії, Грузії та Туреччині.

Компанія завершила реструктуризацію єврооблігацій на $400 млн та здійснила частковий викуп боргу, що дозволило знизити боргове навантаження та посилити фінансову стабільність.