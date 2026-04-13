"Vodafone Украина" увеличил доходы на 14% и нарастил инвестиции на 41%

Компания Vodafone Украина в 2025 году инвестировала в развитие критической инфраструктуры и технологий более 24 млрд грн. Компания увеличила доходы на 14% и нарастила инвестиции на 41%, сохраняя операционную устойчивость в условиях военного времени.

По данным компании, ключевым направлением инвестиций явилось усиление устойчивости телеком-сети и обеспечение непрерывности связи. В 2025 году Vodafone инвестировала в сетевую инфраструктуру 8,7 млрд грн, что вдвое превышает объем годовой прибыли. Около 50% капитальных затрат было направлено на развитие, восстановление сети и поддержку связи в условиях энергетических ограничений.

Общий объем инвестиций компании в 2022-2025 годах превысил 24 млрд грн.

В рамках развития инфраструктуры Vodafone установила около 20 тыс. новых аккумуляторных батарей и увеличила парк генераторов до более чем 7 тыс. единиц для резервного питания базовых станций. Также начата установка солнечных электростанций на объектах компании.

Отдельное внимание уделено развитию 4G-сети – в 2025 году запущено 7,5 тыс. новых базовых станций. Дополнительно компания инвестировала около 1 млрд грн в развитие фиксированного интернета, обеспечивающего работу более 100 часов без электроснабжения.

Vodafone также развивает решения на основе искусственного интеллекта и GenAI для повышения операционной эффективности и улучшения клиентского опыта.

Финансовые результаты

По итогам 2025 года выручка Vodafone Украина выросла на 14% - до 27,8 млрд грн. Основными драйверами явились развитие фиксированного бизнеса и рост потребления дата-услуг.

Показатель OIBDA увеличился на 15% – до 14 млрд грн. Маржа OIBDA выросла на 0,3 п.п. и составляет 50,4%. Чистая прибыль компании выросла на 18% - до 4,18 млрд грн.

Количество клиентов остается стабильным на уровне 15,4 млн пользователей. В то же время доля контрактных подключений выросла на 34%.

В 2025 году Vodafone значительно расширила покрытие гигабитной сети GPON. Число пользователей выросло в 1,5 раза, а покрытие Gigabit Net достигло 2 млн домохозяйств, из которых более 600 тыс. подключено в течение года. По данным nPerf, домашний интернет Vodafone стал лидером по ключевым показателям качества.

Компания продолжает модернизацию сети и подготовку к запуску 5G. В 2025 году реализованы пилотные проекты в ряде городов и учебных заведений, а также запущены первые открытые 5G-зоны во Львове, Харькове и Бородянке. Параллельно идет модернизация инфраструктуры в партнерстве с Nokia.

Vodafone Group вместе с украинским подразделением объявили о запуске подводной кабельной системы Kardesa в Черном море. Проект создаст цифровой коридор между Европой и Азией с выходами в Украину, Болгарию, Грузию и Турцию.

Компания завершила реструктуризацию еврооблигаций на $400 млн и выполнила частичный выкуп долга, что позволило снизить долговую нагрузку и усилить финансовую стабильность.