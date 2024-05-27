В Украине впервые в тестовом режиме запустили 5G

27 мая в Украине впервые прошел тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Об этом сообщает Минцифры.

Телемост проводился на территории инновационного центра "Промприбор" в Ивано-Франковске и офисе Vodafone в Киеве - одной из первых в Украине площадок, где можно было протестировать 5G с помощью смартфонов и планшетов.

"Телеком - одно из приоритетных направлений с начала создания Минцифры. Поэтому мы должны развивать и поддерживать развитие сферы даже во время войны, чтобы вывести украинскую связь на новый уровень качества", - говорится в сообщении.

Сейчас сети 5G уже работают более чем в 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует к 2025 году обеспечить покрытием 5G все города и основные транспортные пути.

Тестовый запуск 5G в Украине является важным шагом на пути масштабного внедрения этой новейшей технологии в стране. 5G обеспечивает гораздо более высокие скорости передачи данных и лучшее качество связи по сравнению с предыдущими поколениями сетей.

Технология 5G

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК), 23 февраля разрешила оператору мобильной связи "Киевстар"начать тестирование базовых станций радиотехнологии 5G.

В 2021 году Кабинет Министров выпустил указ о начале тестирования мобильной сети 5G в Украине. В этом году провели публичное тестирование беспроводной связи пятого поколения.

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

С научной точки зрения, технология 5G безопасна для здоровья людей. В стандарте 5G предусмотрена работа на частотах 24 ГГц и выше, в отличие от 4G сигналов (6 ГГц). Однако базовые станции 5G должны располагаться через каждые несколько сотен метров, чтобы использовать эти высокие частоты. Поэтому для обеспечения высокого качества связи базовые станции 5G могут располагаться внутри зданий так, чтобы быть как можно не заметнее.

Напомним, ранее Соединенные Штаты заключили с Украиной Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области телекоммуникаций для внедрения 5G.