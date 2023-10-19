Латвия поможет Украине в работе над запуском 5G

Чтобы позаимствовать европейский опыт в развитии интернет-сетей, Миницифры подписало меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Латвии.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Работаем над запуском 5G в Украине - подписали меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Латвии. Договорились о совместной работе над внедрением 5G в Украине, поддержкой мобильных операторов и восстановлением широкополосного интернета", - отметил Федоров.

По его словам, Латвия — одна из первых стран в Европе, запустившая общедоступный 5G. А обмен опытом с европейскими коллегами очень ценен для Украины.

"Нам нужно больше инноваций в телеком-инфраструктуре, чтобы не отставать от мировых трендов и обеспечивать украинцев качественной связью и интернетом. Сотрудничество будет способствовать более быстрой интеграции Украины в европейскую цифровую экосистему и поможет построить технологическую телеком-инфраструктуру", - подчеркнул министр.

Отметим, по данным исследования компании Cable.co.uk, Украина занимает 16 место в списке самых дешевых стран мира по ценам на мобильный Интернет, при этом средняя цена за гигабайт составляет 0,27$.

Напомним, ранее Соединенные Штаты заключили с Украиной Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области телекоммуникаций по внедрению 5G.