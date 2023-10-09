Интернет вещей в Украине: чем полезен для бизнеса сейчас и каковы его перспективы

Интернет вещей — одна из наиболее перспективных цифровых технологий современности. Он активно трансформирует разные отрасли и открывает новые возможности для бизнеса не только в мире, но и в Украине. Рассмотрим, как именно интернет вещей используют украинцы и какие конкретные преимущества он может дать для развития предпринимательства.

Как работает Интернет вещей

Интернет вещей или IoT (Internet of Things) — это современная технология, позволяющая людям управлять устройствами удаленно через сеть интернет. Благодаря этому устройству могут подключаться к интернету, обмениваться данными друг с другом и создавать «умную» сеть, которой можно удаленно управлять через смартфон или другое устройство. Например, по технологии «умный дом», использующей IoT, на смартфон пользователю может поступать уведомление от термостата нагревательного котла, когда температура в комнате меняется — и это позволяет настроить ее удаленно через приложение.

В бизнесе Интернет вещей используют для сбора и обмена данными между подразделениями производств, удаленного сбора показателей — скорости работы техники, потребления сырья линией, замера допустимых выбросов, для удаленного управления техникой и т.д.

Это позволяет повысить эффективность бизнес-процессов и оптимизировать их. В целом, Интернет вещей помогает бизнесу повысить производительность, снизить затраты, оптимизировать управление и создать новые возможности для развития компании, независимо от масштаба и индустрии.

Технология IoT состоит из нескольких составляющих:

сенсоров для сбора данных со специальными SIM-картами — так называемыми М2М-картами (machine-to-machine);

сетевой инфраструктуры (например, GSM, LTE или NB-IoT), благодаря которой данные между устройствами передаются дистанционно;

пользовательского интерфейса (сайта, приложения или приложения).

Как ІоТ используется в бизнесе

Рассмотрим на примерах, в каких областях технология уже работает в Украине:

Логистика

Данные с IoT можно использовать для оптимизации маршрутов, уменьшения расхода топлива и повышения скорости доставки. Встроенные сенсоры в транспортные средства позволяют отслеживать их расположение, скорость, состояние оборудования и расход топлива в реальном времени. Это способствует увеличению эффективности перевозок.

Производство и промышленность

В производстве Интернет вещей способен автоматизировать линии, контролировать работу узлов, оценивать качество готовой продукции и т.д. Кроме того, использование IoT позволяет отслеживать остатки товаров на складах и эффективно управлять обеспечением: датчики будут своевременно извещать, когда необходимо пополнять запасы.

Безопасность бизнеса

Сенсоры IoT могут обнаруживать потенциальные угрозы и автоматически уведомлять о них, чтобы повышать безопасность имущества и сотрудников. Кроме того, устройства способны контролировать доступ к помещениям и удалённо управлять этими системами. Инструмент пригодится для охраны офисов, залов супермаркетов и крупных промышленных объектов.

Управление энергоэффективностью

Благодаря ІоТ-решениям можно установить сенсоры и устройства для сбора данных и мониторить энергопотребление предприятия. Это позволяет идентифицировать потребителей энергии, выявлять лишние затраты и принимать решения по оптимизации. Благодаря «умному» освещению и датчикам движения свет и электроприборы автоматически выключаются в помещениях, где некоторое время нет работников. Это позволяет экономить расход электроэнергии.

Для банковской сферы использование IoT давно стало повседневной рутиной: именно на основе М2М SIM-карт работают банкоматы, платежные терминалы, карточные терминалы на кассах в торговых заведениях и предоставление разнообразных сервисов .

Кроме того, малое и среднее предпринимательство активно использует это в новых, но уже популярных направлениях деятельности, таких как сервисы шеринга (проката) самокатов, велосипедов, павербанков и другой техники.

Примеры использования ІоТ в Украине на государственном уровне

Украинский бизнес и государственные организации уже активно пользуются преимуществами технологии интернета. Вот несколько примеров по внедрению IoT:

Уже после начала войны Ровненский водоканал запустил вместе с Киевстар проект на базе технологии NB-IoT, который позволил вести автоматизованный сбор, учет и обработку данных счетчиков воды в многоквартирных домах Квасилова.

«Киевстар уже не первый год работает с IoT-решениями для населения и бизнеса, — комментирует Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстаре. — Мы считаем, что таких проектов, как «Умный учет» по всей Украине, должно становиться все больше, ведь «умные» технологии помогают экономить, быстро реагировать на аварии, не допуская больших потерь ресурсов, а также всегда иметь точный учет в режиме реального времени. Мы также продолжаем внедрять новые технологии, помогающие в реализации IoT-решений. Так, в сентябре 2023 года Киевстар запустил сигнал точного позиционирования RTK. Мы видим большой потенциал в использовании этого решения для сельского хозяйства, геодезии, строительства, логистики — где есть необходимость получать точные данные о местоположении оборудования, а также потенциально для проектов, направленных на гуманитарное разминирование территории».

Уже несколько лет киевские власти реализуют проект по строительству городской опорной сети и инфраструктуры для внедрения Интернета вещей. В будущем это позволит мониторить состояние окружающей среды, контролировать микроклимат в школах или больницах и повысить эффективность работы коммунальных служб.

«Умные города» в Украине: как технология поможет в восстановлении

IoT может стать полезным инструментом для поддержки общественной среды – технология может занять важное место в восстановлении страны после победы . Интернет вещей понадобится для автоматизации и повышения безопасности во время восстановления разрушенных городов или создания их новой инфраструктуры. Для реализации технологии есть все предпосылки: так, скажем, один из поставщиков IoT-решений , которыми сейчас являются мобильные операторы в Украине, компания Киевстар, имеет большую экспертизу по внедрению таких решений.

В частности, IoT для восстановления позволяет модернизировать коммунальные и транспортные системы, создавая умный город — Smart City. «Умные» счетчики, которые сами передают данные для учета, мусорные контейнеры с датчиками наполнения, GPS-трекеры для муниципального транспорта, освещения и видеонаблюдения, которые реагируют на движение, — все это поможет местным властям и коммунальным компаниям делать города более комфортными, современными и безопасными для украинцев.