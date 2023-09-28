Как подготовиться к зиме: решения для бизнеса

Организовать автономные офисы, адаптировать графики работы, рассмотреть варианты миграции в облака – далеко не полный список вызовов для предпринимателей в новом бизнес-сезоне. Прошлой зимой компании выстояли благодаря изобретательности и гибкости. Но сейчас бизнес может основательно подготовиться, чтобы блекауты не застали врасплох. Рассказываем, что помогло предпринимателям в прошлом году и какие решения пригодятся сегодня

Как бизнес пережил прошлую зиму

По подсчетам Киевской школы экономики, общая сумма прямого ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за российских атак, составляет более $150 млрд. Из них почти $9 млрд — убытки энергетического сектора, а более $11 млрд — потери бизнеса.

Из-за отключения электроэнергии страдали все предприниматели:

ритейл был вынужден закрывать магазины;

пищевая отрасль столкнулась с проблемами хранения продукции;

при отсутствии интернета айтишники теряли проекты;

прибыль онлайн-ритейла упала почти на 61% в день первой массированной атаки на энергосистему по сравнению с предыдущей неделей;

производства замедляли процессы, а у некоторых металлургических предприятий вообще остановились доменные печи, которые трудно запустить снова.

Бизнес нуждался в оборудовании для автономного электропитания, с которым также было немало проблем. Во-первых, из-за большого спроса продавцы значительно повышали цены. Во-вторых, приборов часто не было в наличии из-за проблем с логистикой доставки и несогласованностей на таможне. В-третьих, промышленное оборудование нуждалось в запасах горючего и обслуживании от определенных специалистов, спрос на которых также возрос. Но самое главное — стоимость электроэнергии от генератора в несколько раз выше цены тока из сети .

Предприятия испытывали и другие трудности:

простой или остановка производства, а потому — потеря доходов;

увеличение расходов на зарплаты при внеплановых отключениях;

разрывы цепочек поставок, задержки отправок и отгрузок;

сокращение количества заказов и утрата клиентов.

К началу 2023 года перебои с энергоснабжением, связью и интернетом бизнес назвал самыми большими трудностями. Однако компании смогли адаптироваться к вызовам: из-за обстрелов и блекаутов только 8% предприятий остановили работу, но большинство продолжило работать. Почти половина компаний изменили графики работы, еще 45% уменьшили объемы производства, 20% временно приостановили работу, 8% закрыли часть отделений, а 6% законсервировали некоторые помещения.

Что помогло компаниям устоять

Компании противостояли последствиям вражеских обстрелов с помощью генераторов и других автономных источников питания – об этом рассказали 55% предпринимателей. Половина компаний отметила, что потратили на это около $100 тысяч. Некоторые бизнесы даже переходили на альтернативную энергетику, например, устанавливая солнечные станции.

Новым трендом стало обеспечение автономности офисов. Поэтому не менее важным шагом стало использование альтернативных источников связи и интернета — по данным Европейской бизнес ассоциации, об этом позаботились 41% компаний.

Учитывая, что многие сотрудники работали из дома, компании озаботились обеспечением мобильности доступа к рабочему месту. Для этого часть предпринимателей перенесла свою инфраструктуру в облако. Об этом рассказали 14% руководителей. Каждый десятый бизнес проводил релокацию, а 7% - мероприятия по кибербезопасности.

Помогли пересмотр и адаптация графиков работы: чтобы не сокращать объем производства, предприятия вводили новые изменения и работали даже ночью и на выходных. Многие перешли от посуточного планирования работы на планирование с учетом наличия ресурсов. Сегодня бизнес уже имеет представление, что будет делать при блекаутах.

Советы по подготовке к зиме

В рамках подготовки к зимнему периоду в Украине идет масштабная ремонтная кампания на энергетических объектах. Для бесперебойного обеспечения связи и интернета мобильные операторы тоже основательно подготовились: оборудовали телеком-сеть дизель-генераторами, аккумуляторами повышенной емкости и длительного действия, а также источниками бесперебойного питания. Для критических ситуаций инженеры операторов разработали соответствующие сценарии работы .

Впрочем, в Укрэнерго отключение электроснабжения этой осенью-зимой называют "риском, к которому все в Украине должны быть готовы", поэтому призывают бизнес все же подготовиться.

Вот несколько советов для бизнеса:

Обеспечьте резервное питание офиса

Проверьте купленные в прошлом году генераторы и другие автономные источники питания и обновите запасы топлива. Если раньше обошлись без этого оборудования, сейчас самое время его приобрести — генераторы и зарядные станции в избытке на рынке и имеют значительно более низкую стоимость, чем во времена повышенного спроса. Возможно, следует обеспечить работников павербанками или зарядными станциями.

Позаботьтесь о надежном интернете

Сегодня любой бизнес может выбрать высокоскоростной интернет под свои потребности, вне зависимости от его масштаба деятельности и промышленности. Для полноценной работы офиса требуется надежный фиксированный интернет. Рекомендуем подключать услуги интернета от нескольких провайдеров одновременно, в том числе тех, у которых уже обеспечено бесперебойное питание, или которые ведут работы по его внедрению. Используйте дополнительные опции: вместо того, чтобы расторгать заключенный договор, ставьте сервис на паузу. Так вам не придется тратить время и средства на перезаключение договоров после того, как будет возобновлено питание. Кроме того, позаботьтесь о резервных каналах интернет-связи. В зависимости от размера бизнеса это могут быть такие как 4G или Starlink.

Рассмотрите возможность миграции инфраструктуры на облачные платформы. Это позволит избежать потери важной информации при отключениях. Да, маленькое кафе не останется без критических данных о заказах, а крупное агро-предприятие или промышленное производство — без массива аналитической информации.

Обеспечьте удаленный доступ к рабочему месту

Организуйте мобильную рабочую среду для команды – это позволит персоналу работать с любого устройства, независимо от местонахождения. Ведь файлы будут храниться в облаке и синхронизироваться на всех гаджетах.

В общем, запросы украинского бизнеса на работу в облачных сервисах можно разделить на два основных направления. Первый из них – это организовать удаленную работу с помощью решений Microsoft Office 365. Например, только с августа 2022 по март 2023 г. количество запросов на подключение облачного продукта Office365 выросло вдвое, а по август 2023 – почти втрое Станислав Зюков руководитель направления развития новых продуктов и услуг для корпоративного рынка Киевстар

"Вторым ключевым направлением является организация резервных или альтернативных площадок для инфраструктуры и данных, обеспечивающих непрерывность работы бизнеса – и здесь оптимальным решением становились облачные сервисы, вроде Microsoft Azurе , - продолжает Станислав Зюков. - С начала войны и по август 2023 года потребление облачных сервисов выросло почти в 7 раз. Считаем, что это стало одним из важнейших решений, которое помогло бизнесу удачно подготовиться к зиме и обеспечить работу в непредсказуемых условиях".

Уделите внимание эффективному энергопотреблению

Направьте усилия на усовершенствование энергоэффективности, уменьшите потребление электроэнергии и оптимизируйте рабочие процессы . Например, можно выключать ненужные устройства и освещение, отключить вывески, выключить холодильники с напитками или ограничить потребление электроэнергии в служебных помещениях.

Кстати, полезные рекомендации, как компаниям позаботиться о стабильности работы и устойчивом развитии, читайте на Kyivstar Business Hub .

Учтите затраты на работу персонала в коворкингах

Обратите внимание на местные коворкинги с автономным питанием и договоритесь с ними о сотрудничестве. Это решение пригодится, если специалисты работают из дома или если нет возможности оборудовать собственное помещение.