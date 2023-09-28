Як підготуватися до зими: рішення для бізнесу

Організувати автономні офіси, адаптувати графіки роботи, розглянути варіанти міграції в хмари — далеко не повний перелік викликів для підприємців у новому бізнес-сезоні. Минулої зими компанії вистояли завдяки винахідливості та гнучкості. Але зараз бізнес може грунтовно підготуватися, щоб блекаути не застали зненацька. Розповідаємо, що допомогло підприємцям минулого року та які рішення стануть у нагоді сьогодні

Як бізнес пережив минулу зиму

За підрахунками Київської школи економіки, загальна сума прямих збитків, завдана інфраструктурі України через російські атаки, становить понад $150 млрд. Із них майже $9 млрд — збитки енергетичного сектору, а понад $11 млрд — втрати бізнесу.

Через відключення електроенергії потерпали усі підприємці:

ритейл був змушений зачиняти магазини;

харчова галузь зіткнулась з проблемами зберігання продукції;

за відсутності інтернету айтівці втрачали проєкти;

прибуток онлайн-ритейлу впав майже на 61% у день першої масованої атаки на енергосистему, у порівнянні з попереднім тижнем;

виробництва уповільнювали процеси, а у деяких металургійних підприємств взагалі зупинилися доменні печі, які важко запустити знову.

Бізнес потребував обладнання для автономного живлення, з яким також було чимало проблем. По-перше, через великий попит продавці значно підвищували ціни. По-друге, пристроїв часто не було у наявності через проблеми з логістикою доставки та неузгодженостями на митниці. По-третє, промислове обладнання потребувало запасів пального та обслуговування від певних фахівців, попит на яких також зріс. Але найголовніше — вартість електроенергії з генератора у кілька разів вища за ціну струму з мережі .

Підприємства мали й інші труднощі:

простій чи зупинка виробництва, а через це — втрата прибутків;

збільшення витрат на зарплати при позапланових відключеннях;

розриви ланцюжків поставок, затримки відправок і відвантажень;

скорочення кількості замовлень і втрата клієнтів.

На початок 2023 року перебої з енергопостачанням, зв’язком та інтернетом бізнес назвав найбільшими труднощами. Проте компанії змогли адаптуватись до викликів: через обстріли та блекаути тільки 8% підприємств зупинили роботу, але більшість продовжила працювати. Майже половина компаній змінили графіки роботи, ще 45% — зменшили обсяги виробництва, 20% — тимчасово призупинили роботу, 8% — закрили частину відділень, а 6% — законсервували деякі приміщення.

Що допомогло компаніям встояти

Компанії протистояли наслідкам ворожих обстрілів за допомогою генераторів та інших автономних джерел живлення — про це розповіли 55% підприємців. Половина компаній зазначила, що витратили на це близько $100 тисяч. Деякі бізнеси навіть переходили на альтернативну енергетику, наприклад, встановлюючи сонячні станції.

Новим трендом стало забезпечення автономності офісів. Тому не менш важливим кроком стало використання альтернативних джерел зв'язку та інтернету — за даними Європейської Бізнес Асоціації, про це подбали 41% компаній.

Зважаючи на те, що багато працівників працюють з дому, компанії перейнялися забезпеченням мобільності доступу до робочого місця. Для цього частина підприємців перенесла свою інфраструктуру у хмару. Про це розповіли 14% керівників. Кожен десятий бізнес проводив релокацію, а 7% — заходи з кібербезпеки.

Допомогли перегляд та адаптація графіків роботи: щоб не скорочувати обсяги виробництва, підприємства вводили нові зміни та працювали навіть вночі й на вихідних. Багато хто перейшов від подобового планування роботи на планування з огляду наявності ресурсів. Сьогодні бізнес вже має уявлення, що буде робити за умови блекаутів.

Поради з підготовки до зими

У рамках підготовки до зимового періоду в Україні триває масштабна ремонтна кампанія на енергетичних об'єктах. Заради безперебійного забезпечення зв'язку та інтернету мобільні оператори теж грунтовно підготувались: обладнали телеком-мережу дизель-генераторами, акумуляторами підвищеної ємності та тривалої дії, а також джерелами безперебійного живлення. Для критичних ситуацій інженери операторів розробили відповідні сценарії роботи .

Втім, в Укренерго відключення електропостачання цієї осені-зими називають “ризиком, до якого всі в Україні мають бути готові”, тож закликають бізнес все ж підготуватись.

Ось кілька порад для бізнесу:

Забезпечте резервне живлення офісу

Перевірте генератори та інші автономні джерела живлення, що закупили торік, та оновіть запаси пального. Якщо раніше обійшлися без цього обладнання, зараз саме час його придбати — генератори та зарядні станції в наявності на ринку та мають значно нижчу вартість, ніж у часи підвищеного попиту. Можливо, слід забезпечити працівників павербанками чи зарядними станціями.

Подбайте про надійний інтернет

Сьогодні будь-який бізнес може обрати швидкісний інтернет під свої потреби, незалежно від його масштабу діяльності та індустрії. Для повноцінної роботи офісу потрібен надійний фіксований інтернет. Рекомендуємо підключати послуги інтернету від кількох провайдерів одночасно, зокрема тих, у яких уже забезпечене безперебійне живлення, або які ведуть роботи щодо його впровадження. Використовуйте додаткові опції: замість того, щоб розривати укладений договір, ставте сервіс на паузу. Так вам не доведеться витрачати час та кошти на переукладання договорів після того, як буде відновлено живлення. Крім того, подбайте про резервні канали інтернет-зв’язку. Залежно від розміру бізнесу, це можуть бути такі як 4G чи Starlink.

Розгляньте можливість міграції інфраструктури на хмарні платформи. Це дозволить уникнути втрати важливої інформації під час відключень. Так, маленька кав'ярня не лишиться без критичних даних про замовлення, а велике агро-підприємство чи промислове виробництво — без масиву аналітичної інформації.

Забезпечте віддалений доступ до робочого місця

Організуйте мобільне робоче середовище для команди — це дозволить персоналу працювати з будь-якого пристрою, незалежно від місцезнаходження. Адже файли зберігатимуться у хмарі та будуть синхронізуватися на всіх гаджетах.

Загалом запити українського бізнесу на роботу у хмарних сервісах можна розділити на два основні напрямки. Перший з них – це організувати віддалену роботу за допомогою рішень Microsoft Office 365. Наприклад, лише з серпня 2022 по березень 2023 кількість запитів на підключення хмарного продукту Office365 зросла вдвічі, а по серпень 2023 – майже втричі Станіслав Зюков керівник напрямку розвитку нових продуктів та послуг для корпоративного ринку Київстар

"Другим ключовим напрямком є організація резервних чи альтернативних майданчиків для інфраструктури і даних, які забезпечують безперервність роботу бізнесу – і тут оптимальним рішенням ставали хмарні сервіси, на зразок Microsoft Azurе , - продовжує Станіслав Зюков. - Від початку війни і по серпень 2023 споживання хмарних сервісів зросло майже у 7 разів. Вважаємо, це стало одним з найважливіших рішень, яке допомогло бізнесу вдало підготуватися до зими і забезпечити роботу в непередбачуваних умовах".

Приділіть увагу ефективному енергоспоживанню

Спрямуйте зусилля на вдосконалення енергоефективності, зменшіть споживання електроенергії та оптимізуйте робочі процеси . Наприклад, можна вимикати непотрібні пристрої та освітлення, відключити вивіски, вимкнути холодильники з напоями чи обмежити споживання електроенергії у службових приміщення.

До речі, корисні рекомендації, як компаніям подбати про стабільність роботи та сталий розвиток, читайте на Kyivstar Business Hub.

Врахуйте витрати на роботу персоналу у коворкінгах

Зверніть увагу на місцеві коворкінги з автономним живленням і домовтеся з ними про співпрацю. Це рішення стане у нагоді, якщо фахівці працюють з дому або якщо немає змоги обладнати власне приміщення.