Інтернет речей в Україні: чим корисний для бізнесу зараз і які його перспективи

Інтернет речей — одна з найбільш перспективних цифрових технологій сучасності. Він активно трансформує різні галузі та відкриває нові можливості для бізнесу не лише в світі, а й в Україні. Розглянемо, як саме інтернет речей використовується українцями та які конкретні переваги він може дати для розвитку підприємництва.

Як працює Інтернет речей

Інтернет речей або IoT (Internet of Things) — це сучасна технологія, що дозволяє людям керувати пристроями віддалено через мережу інтернет. Завдяки цьому пристрої можуть під’єднуватися до інтернету, обмінюватися даними один з одним та створювати «розумну» мережу, якою можна віддалено керувати через смартфон чи інший пристрій. Наприклад, за технологією «розумний дім», яка використовує IoT, на смартфон користувачу може надходити сповіщення від термостата нагрівального котла, коли температура у кімнаті змінюється — і це дає можливість налаштувати її віддалено через додаток.

У бізнесі Інтернет речей використовують для збору та обміну даними між підрозділами виробництв, віддаленого збору показників — щодо швидкості роботи техніки, споживання сировини лінією, заміру допустимих викидів, для віддаленого керування технікою тощо.

Це дозволяє підвищити ефективність бізнес-процесів й оптимізувати їх. В цілому, Інтернет речей допомагає бізнесу підвищити продуктивність, зменшити витрати, оптимізувати управління та створити нові можливості для розвитку компанії, незалежно від масштабу та індустрії.

Технологія IoT складається з кількох складових:

сенсорів для збирання даних зі спеціальними SIM-картками — так званими М2М-картками (machine-to-machine);

мережевої інфраструктури (наприклад, GSM, LTE або NB-IoT), завдяки якій дані між пристроями передаються дистанційно;

користувацького інтерфейсу (сайту, програми чи додатку).

Як ІоТ використовується в бізнесі

Розглянемо на прикладах, у яких сферах технологія вже працює в Україні:

Логістика

Дані з IoT можна використовувати для оптимізації маршрутів, зменшення витрат на пальне та підвищення швидкості доставки. Вбудовані сенсори в транспортні засоби дозволяють відстежувати їхнє розташування, швидкість, стан обладнання та витрати палива в реальному часі. Це сприяє збільшенню ефективності перевезень.

Виробництво та промисловість

У виробництві Інтернет речей здатен автоматизувати лінії, контролювати роботу вузлів, оцінювати якість готової продукції тощо. Крім того, використання IoT дозволяє відстежувати залишки товарів на складах та ефективно керувати забезпеченням: датчики будуть вчасно сповіщати, коли необхідно поповнювати запаси.

Безпека бізнесу

Сенсори IoT можуть виявляти потенційні загрози та автоматично сповіщати про них, щоб підвищувати безпеку майна та співробітників. Крім того, пристрої здатні контролювати доступ до приміщень і віддалено керувати цими системами. Інструмент стане у нагоді для охорони офісів, залів супермаркетів та великих промислових об’єктів.

Управління енергоефективністю

Завдяки ІоТ-рішенням можна встановити сенсори та пристрої для збирання даних і моніторити енергоспоживання підприємства. Це дозволяє ідентифікувати споживачів енергії, виявляти зайві витрати та приймати рішення щодо оптимізації. Завдяки «розумному» освітленню й датчикам руху світло та електроприлади автоматично вимикаються у приміщеннях, де якийсь час немає працівників. Це дозволяє економити витрати електроенергії.

Для банківської сфери використання IoT давно стало повсякденною рутиною: саме на основі М2М SIM-карт працюють банкомати, платіжні термінали, карткові термінали на касах у закладах торгівлі та надання різноманітних сервісів .

Крім того, мале та середнє підприємництво активно використовує це у нових, але вже популярних напрямках діяльності, таких як сервіси шерінгу (прокату) самокатів, велосипедів, павербанків та іншої техніки.

Приклади використання ІоТ в Україні на державному рівні

Український бізнес і державні організації вже активно користуються перевагами технології Інтернету речей. Ось кілька прикладів з впровадження IoT:

Вже після початку війни Рівненський водоканал запустив разом з Київстар проєкт на базі технології NB-IoT, який дозволив вести автоматизований збір, облік і обробку даних з лічильників води в багатоквартирних будинках Квасилова.

«Київстар вже не перший рік працює з IoT-рішеннями для населення та бізнесу, — коментує Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар. — Ми вважаємо, що таких проєктів як «Розумний облік» по всій Україні має ставати все більше, адже «розумні» технології допомагають заощаджувати, швидко реагувати на аварії, не допускаючи великих втрат ресурсів, а також завжди мати точний облік в режимі реального часу. Ми також продовжуємо впроваджувати нові технології, які допомагають в реалізації IoT-рішень. Так, у вересні 2023 Київстар запустив сигнал точного позиціонування RTK. Ми бачимо великий потенціал у використанні цього рішення для сільського господарства, геодезії, будівництва, логістики - де є потреба отримувати точні дані про місцеположення обладнання, а також потенційно для проєктів, направлених на гуманітарне розмінування території».

Вже кілька років київська влада реалізує проєкт із будівництва міської опорної мережі та інфраструктури для впровадження Інтернету речей. У майбутньому це дозволить моніторити стан довкілля, контролювати мікроклімат у школах чи лікарнях та підвищити ефективність роботи комунальних служб.

«Розумні міста» в Україні: як технологія допоможе у відбудові

IoT може стати корисним інструментом для підтримки громадського середовища — технологія може посісти важливе місце у відновленні країни після перемоги . Інтернет речей знадобиться для автоматизації та підвищення безпеки під час відбудови зруйнованих міст чи створення їхньої нової інфраструктури. Для реалізації технології є всі передумови: так, скажімо, один з постачальників IoT-рішень, якими зараз є мобільні оператори в Україні, компанія Київстар, має велику експертизу щодо впровадження таких рішень.

Зокрема, IoT для відбудови дозволяє модернізувати комунальні та транспортні системи, створюючи розумне місто — Smart City. «Розумні» лічильники, які самі передають дані для обліку, сміттєві контейнери з датчиками наповнення, GPS-трекери для муніципального транспорту, освітлення та відеоспостереження, які реагують на рух, — все це допоможе місцевій владі та комунальним компаніям робити міста більш комфортними сучасними та безпечними для українців.