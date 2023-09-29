Київстар запускає нове рішення для бізнесу — сигнал точного позиціювання RTK

Національний мобільний оператор Київстар продовжує інвестувати в розвиток економіки України. Компанія оголошує про запуск рішення, яке допоможе бізнесам із багатьох галузей працювати ефективніше

У партнерстві з американською компанією-виробником геодезичного обладнання Trimble Київстар побудував національну мережу GNSS RTK. Відтепер оператор надає нову комерційну послугу для бізнесу – сигнал корекції RTK для точного позиціювання в режимі реального часу.

У сільському господарстві послуга RTK корекції може використовуватись для точного орієнтування та навігації с/г техніки. Це дозволить підвищити продуктивність робіт, зменшити витрати на виробництво, полегшити працю водіїв у полі та отримувати кращі врожаї.

У будівництві послуга може бути використана для точної установки будівельних споруд, що дозволить запобігти помилкам та аваріям. У логістиці послуга буде корисною для точної навігації транспортних засобів, що підвищить продуктивність та безпеку руху.

«Ми розуміємо, наскільки важливо зараз інвестувати в економіку України, саме тому продовжуємо запускати технологічні рішення, які допоможуть бізнесу працювати ще ефективніше, – говорить Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар. – Я впевнений, що сервіс сигналу RTK корекції полегшить роботу нашим клієнтам із різних галузей та дозволить їм отримувати кращі результати».

В компанії Trimble впевнені, що послуга допоможе клієнтам Київстар оптимізувати робочі процеси, підвищити продуктивність та забезпечити операційну ефективність.

«Це рішення для професіоналів із сільського господарства, будівництва та IoT, які покладаються на сантиметрову точність», – коментує Олівер Касаб’янка, віце-президент Trimble Positioning Services.

Переваги послуги RTK корекції від Київстар:

Надійний і якісний сервіс завдяки безперебійності електроживлення та зарезервованим каналам зв’язку;

Високоточне позиціонування з точністю до декількох сантиметрів завдяки новітньому GNSS обладнанню мережі;

Можливість використання послуги в різних галузях;

Цілодобова технічна підтримка клієнтів;

Отримання додаткових сервісів М2М для підключення мобільного інтернету.

Замовити консультацію щодо можливостей впровадження рішення RTK від Київстар можна на офіційному сайті компанії або звернувшись на [email protected]

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу. Від початку повномасштабної війні компанія виділила понад 1,162 млрд грн допомоги на гуманітарні потреби ЗСУ, суспільства, абонентів. Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.