Украина вошла в 20 стран с самым дешевым мобильным Интернетом

По данным исследования компании Cable.co.uk, Украина занимает 16 место в списке самых дешевых стран мира по ценам на мобильный Интернет, при этом средняя цена за гигабайт составляет 0,27$.

Исследование включало анализ 5603 тарифных планов в 237 странах. Средняя стоимость 1 ГБ мобильных данных в Восточной Европе составляет 1,27 доллара, странах СНГ – 1,80, странах Балтии – 1,87, Западной Европе – 2,08.

Пятерка самых дешевых стран мира

Согласно данным Cable.co.uk, самый дешевый Интернет в Израиле, где средняя стоимость 1 ГБ мобильных данных составляет всего 0,02 доллара, что делает страну наиболее доступной для использования мобильных данных.

Также к пятерке самых дешевых стран по средней стоимости 1 ГБ мобильных данных относятся Италия (0,09$), Фиджи (0,09$), Сан-Марино (0,10$) и Камбоджа (0,12$).

Италия предлагает самые дешевые мобильные данные в Западной Европе, а также поддерживает инфраструктуру в Сан-Марино. Израиль является мировым лидером в предоставлении 5G и продолжает возглавлять мировую таблицу, когда речь идет о цене данных.

Страны отмечены по средней цене одного гигабайта (1 ГБ) мобильного интернета. Изображение: Cable.co.uk

Пять самых дорогих стран мира

Соединенные Штаты остаются одной из самых дорогих стран для покупки мобильных данных, занимая 219 место в мире со средней стоимостью 1 ГБ в долларах США около 6.00.

Но самым дорогим местом для оплаты мобильных данных в этом году является Зимбабве, где средняя стоимость 1 ГБ составляет 43,75 доллара, более чем в две тысячи раз дороже, чем в Израиле.

Скриншот из рейтинга Cable.co.uk

Итак, к пятерке самых дорогих стран по средней стоимости 1 ГБ мобильных данных относятся Зимбабве (43,75$), Фолклендские острова (40,58$), острова Святой Елены (40,13$), Южный Судан (23,70$). ) и Токелау (17,24$) .

Сходство между этими пятью нациями поразительно и очевидно. Три из пяти находятся в Африке к югу от Сахары, а три из пяти являются островными государствами. Африка к югу от Сахары является четвертым самым дорогим регионом в мире для мобильных данных в целом, тогда как островные страны также, как правило, являются одними из самых дорогих.

Заметим, что сейчас кажется ростом тарифов на мобильный интернет и связь в Украине, на самом деле является приведением уровня стоимости услуг операторов к показателю в начале 2022 года, но в долларовом эквиваленте. Именно курс валют, инфляция и продолжающаяся война в Украине — основные факторы повышения тарифов мобильных операторов.

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