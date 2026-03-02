- Категория
Vodafone Украина и AST SpaceMobile готовят спутниковый интернет для смартфонов
Vodafone Украина и AST SpaceMobile Inc. объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании на выставке MWC Barcelona.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз Vodafone.
Цель партнерства – внедрение спутниковой связи нового поколения в Украине, что позволит обычным смартфонам получать доступ к скоростному интернету и голосовым услугам через низкоорбитальные спутники (LEO).
Проект предусматривает:
- Высокоскоростной интернет через спутники для корпоративных сервисов, стриминга и вебсерфинга даже в отдаленных регионах.
- Голосовая связь без посредников, обеспечивающая звонки в реальном времени из стандартных смартфонов без дополнительных терминалов или приложений.
- Национальная устойчивость сети, создавая резервный уровень связи для украинцев в любых условиях.
- Автоматический переход между наземными станциями и LEO-спутниками, что гарантирует удобство пользователя.
"Мы стремимся дать нашим клиентам связь без всяких компромиссов. Вместе с AST SpaceMobile мы выходим за пределы простого обмена сообщениями и предлагаем мощное спутниковое решение. Наша цель – обеспечить доступ ко всем возможностям интернета и качественной голосовой связи даже в самых отдаленных уголках страны при любых обстоятельствах", — отметила Voda.
Президент AST SpaceMobile Скотт Вишневски добавил, что космическая сеть позволит украинцам, бизнесу и критическим службам получать доступ к скоростным услугам напрямую со спутников, независимо от географии или состояния инфраструктуры.
Компании планируют разработать детальную дорожную карту коммерческого запуска, включая маркетинговую стратегию, использование радиочастот и совершенствование клиентского опыта. Меморандум определяет рамки сотрудничества и не является окончательным коммерческим контрактом: реализация будет зависеть от технических испытаний, подписания соглашений и получения разрешений от регуляторов.
Добавим, что не только Vodafone бросил вызов Starlink. Французская компания Eutelsat Communications – один из ведущих мировых операторов спутниковой связи – планирует привлечь 1,35 млрд евро (1,5 млрд долларов) от французского правительства и других инвесторов в рамках соглашения, которое поможет ей стать альтернативой Starlink Илона Маска на европейском рынке.