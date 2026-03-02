Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,15

50,95

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Vodafone Украина и AST SpaceMobile готовят спутниковый интернет для смартфонов

Vodafone
Vodafone Украина и AST SpaceMobile готовят спутниковый интернет для смартфонов / Depositphotos

Vodafone Украина и AST SpaceMobile Inc. объявили о подписании Меморандума о взаимопонимании на выставке MWC Barcelona.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз Vodafone.

Цель партнерства – внедрение спутниковой связи нового поколения в Украине, что позволит обычным смартфонам получать доступ к скоростному интернету и голосовым услугам через низкоорбитальные спутники (LEO).

Проект предусматривает:

  • Высокоскоростной интернет через спутники для корпоративных сервисов, стриминга и вебсерфинга даже в отдаленных регионах.
  • Голосовая связь без посредников, обеспечивающая звонки в реальном времени из стандартных смартфонов без дополнительных терминалов или приложений.
  • Национальная устойчивость сети, создавая резервный уровень связи для украинцев в любых условиях.
  • Автоматический переход между наземными станциями и LEO-спутниками, что гарантирует удобство пользователя.

"Мы стремимся дать нашим клиентам связь без всяких компромиссов. Вместе с AST SpaceMobile мы выходим за пределы простого обмена сообщениями и предлагаем мощное спутниковое решение. Наша цель – обеспечить доступ ко всем возможностям интернета и качественной голосовой связи даже в самых отдаленных уголках страны при любых обстоятельствах", — отметила Voda.

Президент AST SpaceMobile Скотт Вишневски добавил, что космическая сеть позволит украинцам, бизнесу и критическим службам получать доступ к скоростным услугам напрямую со спутников, независимо от географии или состояния инфраструктуры.

Компании планируют разработать детальную дорожную карту коммерческого запуска, включая маркетинговую стратегию, использование радиочастот и совершенствование клиентского опыта. Меморандум определяет рамки сотрудничества и не является окончательным коммерческим контрактом: реализация будет зависеть от технических испытаний, подписания соглашений и получения разрешений от регуляторов.

Добавим, что не только Vodafone бросил вызов Starlink. Французская компания Eutelsat Communications – один из ведущих мировых операторов спутниковой связи – планирует привлечь 1,35 млрд евро (1,5 млрд долларов) от французского правительства и других инвесторов в рамках соглашения, которое поможет ей   стать альтернативой Starlink Илона Маска   на европейском рынке.

Автор:
Татьяна Гойденко