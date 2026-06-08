Украинская налоговая усиливает сотрудничество с Литвой и Латвией

Государственная налоговая служба Украины заключила Меморандумы о сотрудничестве с налоговыми ведомствами Литвы и Латвии. Подписание документов прошло в рамках встречи Генеральных директоров налоговых и таможенных администраций стран Балтии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

Документы подписали глава ГНС Украины Леся Карнаух, гендиректор Службы государственных доходов Латвии Байба Шмите-Роке и ее литовская коллега Эдита Янушене.

Как отметила руководительница украинского ведомства, подписание меморандумов выводит давние профессиональные контакты с балтийскими партнерами на уровень глубокой практической интеграции. Литва и Латвия успешно адаптировали свои налоговые системы к стандартам ЕС и теперь будут помогать Украине пройти этот путь трансформации.

Ключевые направления трехстороннего сотрудничества

Согласно подписанным меморандумам, налоговые органы трех стран будут взаимодействовать в следующих областях:

Евроинтеграция: совместная адаптация украинского налогового законодательства и процессов администрирования к стандартам Европейского Союза.

Противодействие минимизации налогов: активный обмен информацией, борьба с теневой экономикой и внедрение практик по уменьшению налоговых потерь (в частности, разрыва с НДС).

Цифровизация и сервисы: разработка новых современных услуг для налогоплательщиков.

Развитие кадров: запуск совместных программ обучения и повышения квалификации работников служб.

Кроме того, во время встречи руководители ведомств обсудили общеевропейские вызовы: организационные изменения, оптимизацию бюджетов и влияние геополитических событий на таможенные и налоговые операции.

Руководитель украинской ГНС также поделилась с балтийскими коллегами практическим опытом сохранения устойчивости, гибкости и бесперебойной работы фискальной системы в условиях полномасштабной войны.

Напомним, Украина и Литва запускают совместную программу оборонных инноваций. Министерство национальной обороны Литвы и Министерство обороны Украины официально подписали меморандум о намерениях по запуску проекта "BRAVE Lithuania". Эта инициатива направлена на совместную разработку и внедрение передовых технологических решений для усиления обороноспособности.

Кроме того, Украина получит оборудование по латвийским ТЭЦ для восстановления энергообъектов. Правительство Латвии приняло решение передать Украине специализированное техническое оборудование, которое будет использовано для быстрого ремонта и модернизации поврежденных в результате боевых действий отечественных теплоэлектроцентралей.