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Українська податкова посилює співпрацю з Литвою та Латвією

очільниця ДПС України Леся Карнаух, гендиректорка Служби державних доходів Латвії Байба Шміте-Роке та її литовська колега Едіта Янушене
Українська податкова посилює співпрацю з Литвою та Латвією / Державна податкова служба України

Державна податкова служба України уклала Меморандуми про співпрацю з податковими відомствами Литви та Латвії. Підписання документів відбулося в межах зустрічі Генеральних директорів податкових та митних адміністрацій країн Балтії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС України.

Документи підписали очільниця ДПС України Леся Карнаух, гендиректорка Служби державних доходів Латвії Байба Шміте-Роке та її литовська колега Едіта Янушене. 

Як зазначила керівниця українського відомства, підписання меморандумів виводить давні фахові контакти з балтійськими партнерами на рівень глибокої практичної інтеграції. Литва та Латвія вже успішно адаптували свої податкові системи до стандартів ЄС і тепер допомагатимуть Україні пройти цей шлях трансформації.

Ключові напрями тристоронньої співпраці

Відповідно до підписаних меморандумів, податкові органи трьох країн взаємодіятимуть у таких сферах:

  • Євроінтеграція: спільна адаптація українського податкового законодавства та процесів адміністрування до стандартів Європейського Союзу.
  • Протидія мінімізації податків: активний обмін інформацією, боротьба з тіньовою економікою та впровадження практик для зменшення податкових втрат (зокрема, розриву з ПДВ).
  • Цифровізація та сервіси: розробка нових сучасних послуг для платників податків.
  • Розвиток кадрів: запуск спільних програм навчання та підвищення кваліфікації для працівників служб.

Окрім цього, під час зустрічі керівники відомств обговорили загальноєвропейські виклики: організаційні зміни, оптимізацію бюджетів та вплив геополітичних подій на митні та податкові операції. 

Керівниця української ДПС також поділилася з балтійськими колегами практичним досвідом збереження стійкості, гнучкості та безперебійної роботи фіскальної системи в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, Україна та Литва запускають спільну програму оборонних інновацій. Міністерство національної оборони Литви та Міністерство оборони України офіційно підписали меморандум про наміри щодо запуску проєкту "BRAVE Lithuania". Ця ініціатива спрямована на спільну розробку та впровадження передових технологічних рішень для посилення обороноздатності.

Крім того, Україна отримає обладнання з латвійських ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів. Уряд Латвії ухвалив рішення передати Україні спеціалізоване технічне устаткування, яке буде використано для швидкого ремонту та модернізації пошкоджених внаслідок бойових дій вітчизняних теплоелектроцентралей.

Автор:
Максим Кольц