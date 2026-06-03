Україна обговорює з Литвою можливість передачі локомотивів для "Укрзалізниці"

Заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста взяв участь у робочому візиті української урядової делегації до Литовської Республіки разом із Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. У межах поїздки відбулася окрема зустріч із Міністром транспорту та зв’язку Литви Юрасом Тамінскасом, під час якої сторони зосередилися на питаннях підвищення стійкості транспортної системи в умовах війни, фінансової підтримки, а також допомозі залізниці в умовах постійних атак агресора.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій україни.

Однією з ключових тем зустрічі стала робота Фонду підтримки транспорту України (UTSF — Ukraine Transport Solidarity Fund), який був створений саме за ініціативи Литви. Наразі литовська сторона активно опрацьовує можливості фінансування проєктів у рамках цього Фонду.

Потенційна передача локомотивів та обмін досвідом

Важливим практичним треком переговорів стало обговорення можливості передачі для потреб АТ "Укрзалізниця" частини литовських локомотивів, які наразі знаходяться в резерві.

За словами Олексія Балести, у Литві є резерв тягового рухомого складу, частина з якого потенційно може використовуватись на українських коліях. Литовська сторона вже розпочала оцінку відповідного запиту, а українське міністерство запропонувало використати фінансові механізми UTSF у разі потреби та наявності необхідного ресурсу.

Окрім залізничного сполучення, сторони приділили увагу загальній стійкості транспортної системи, включаючи роботу морських портів. Литовські урядовці висловили значний інтерес до унікального українського досвіду функціонування логістики в умовах постійних воєнних загроз. У зв'язку з цим Олексій Балеста запросив партнерів долучитися до майбутнього Форуму транспортної стійкості в Україні для поглибленого обміну практиками.

Цей візит став черговим кроком у зміцненні європейського партнерства задля відновлення, розвитку та посилення життєздатності української залізничної інфраструктури під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, Україна та Литва запускають спільну програму оборонних інновацій. Міністерство національної оборони Литви та Міністерство оборони України офіційно підписали меморандум про наміри, який передбачає започаткування спільної програми під назвою BRAVE Lithuania для розробки та впровадження новітніх технологій у сфері безпеки.