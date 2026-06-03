Украина обсуждает с Литвой возможность передачи локомотивов для "Укрзализныци"

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста принял участие в рабочем визите украинской правительственной делегации в Литовскую Республику вместе с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко. В рамках поездки состоялась отдельная встреча с Министром транспорта и связи Литвы Юрасом Таминскасом, во время которой стороны сосредоточились на вопросах повышения устойчивости транспортной системы в условиях войны, финансовой поддержки, а также помощи железной дороги в условиях постоянных атак агрессора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Одной из ключевых тем встречи стала работа Фонда поддержки транспорта Украины (UTSF — Ukraine Transport Solidarity Fund), созданного именно по инициативе Литвы. В настоящее время литовская сторона активно прорабатывает возможности финансирования проектов в рамках этого Фонда.

Потенциальная передача локомотивов и обмен опытом

Важным практическим треком переговоров стало обсуждение возможности передачи для нужд АО "Укрзализныця" части литовских локомотивов, которые находятся в резерве.

По словам Алексея Балесты, в Литве есть резерв тягового подвижного состава, часть которого потенциально может использоваться на украинских путях. Литовская сторона уже приступила к оценке соответствующего запроса, а украинское министерство предложило использовать финансовые механизмы UTSF в случае необходимости и наличия необходимого ресурса.

Помимо железнодорожного сообщения стороны уделили внимание общей устойчивости транспортной системы, включая работу морских портов. Литовские чиновники выразили значительный интерес к уникальному украинскому опыту функционирования логистики в условиях постоянных военных угроз. В этой связи Алексей Балеста пригласил партнеров присоединиться к предстоящему Форуму транспортной устойчивости в Украине для углубленного обмена практиками.

Этот визит стал очередным шагом по укреплению европейского партнерства для восстановления, развития и усиления жизнеспособности украинской железнодорожной инфраструктуры во время полномасштабной войны.

Напомним, Украина и Литва запускают совместную программу оборонных инноваций. Министерство национальной обороны Литвы и Министерство обороны Украины официально подписали меморандум о намерениях, предусматривающий начало совместной программы под названием BRAVE Lithuania для разработки и внедрения новейших технологий в сфере безопасности.