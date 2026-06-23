Правительство дополнительно выделило 220 млн грн на нужды Сил обороны Украины

Кабинет министров принял решение о дополнительном направлении 220 млн грн на нужды Сил обороны Украины.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабмин перераспределил 220 млн грн

Речь идет о средствах, которые остались неиспользованными в рамках бюджетных расходов, предусмотренных на финансирование Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно решению правительства, 100 млн грн будут направлены на подготовку кадров Национальной гвардии Украины. Еще 70 млн грн получит Министерство обороны для развития, закупки, модернизации и ремонта вооружения и военной техники.

Кроме того, 50 млн грн выделено на обеспечение деятельности Главного управления разведки.

В правительстве подчеркнули, что финансирование сектора безопасности и обороны остается безусловным приоритетом государства. Именно поэтому средства, сэкономленные в других бюджетных программах, направляются на усиление обороноспособности страны и укрепление ее безопасности.

Ожидается, что дополнительное финансирование позволит поддержать подготовку военнослужащих, усилить возможности украинской армии и обеспечить выполнение важных задач в сфере обороны и разведки.

Напомним, около 95% беспилотных летательных аппаратов, поставляемых в Сил обороны через Агентство оборонных закупок, производятся в Украине.