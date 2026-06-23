Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

+0,00

EUR

51,41

--0,05

Наличный курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,70

51,46

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство дополнительно выделило 220 млн грн на нужды Сил обороны Украины

гривны
Правительство выделило дополнительные 220 млн грн на нужды Сил обороны Украины / Depositphotos

Кабинет министров принял решение о дополнительном направлении 220 млн грн на нужды Сил обороны Украины.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабмин перераспределил 220 млн грн

Речь идет о средствах, которые остались неиспользованными в рамках бюджетных расходов, предусмотренных на финансирование Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно решению правительства, 100 млн грн будут направлены на подготовку кадров Национальной гвардии Украины. Еще 70 млн грн получит Министерство обороны для развития, закупки, модернизации и ремонта вооружения и военной техники.

Кроме того, 50 млн грн выделено на обеспечение деятельности Главного управления разведки.

В правительстве подчеркнули, что финансирование сектора безопасности и обороны остается безусловным приоритетом государства. Именно поэтому средства, сэкономленные в других бюджетных программах, направляются на усиление обороноспособности страны и укрепление ее безопасности.

Ожидается, что дополнительное финансирование позволит поддержать подготовку военнослужащих, усилить возможности украинской армии и обеспечить выполнение важных задач в сфере обороны и разведки.

Напомним, около 95% беспилотных летательных аппаратов, поставляемых в Сил обороны через Агентство оборонных закупок, производятся в Украине.

Автор:
Ольга Опенько