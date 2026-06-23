Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

+0,00

EUR

51,41

--0,05

Готівковий курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,70

51,46

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд додатково виділив 220 млн грн на потреби Сил оборони України

гривні
Уряд виділив додаткові 220 млн грн на потреби Сил оборони України / Depositphotos

Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове спрямування 220 млн грн на потреби Сил оборони України. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Кабмін перерозподілив 220 млн грн

Йдеться про кошти, які залишилися невикористаними в межах бюджетних видатків, передбачених на фінансування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з рішенням уряду, 100 млн грн буде спрямовано на підготовку кадрів Національної гвардії України. Ще 70 млн грн отримає Міністерство оборони для розвитку, закупівлі, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки.

Крім того, 50 млн грн виділено на забезпечення діяльності Головного управління розвідки.

В уряді наголосили, що фінансування сектору безпеки й оборони залишається безумовним пріоритетом держави. Саме тому кошти, зекономлені за іншими бюджетними програмами, спрямовуються на посилення обороноздатності країни та зміцнення її безпеки.

Очікується, що додаткове фінансування дозволить підтримати підготовку військовослужбовців, посилити спроможності українського війська та забезпечити виконання важливих завдань у сфері оборони та розвідки.

Нагадаємо, близько 95% безпілотних літальних апаратів, які постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виробляються в Україні.

Автор:
Ольга Опенько