Уряд додатково виділив 220 млн грн на потреби Сил оборони України

Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове спрямування 220 млн грн на потреби Сил оборони України.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Кабмін перерозподілив 220 млн грн

Йдеться про кошти, які залишилися невикористаними в межах бюджетних видатків, передбачених на фінансування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з рішенням уряду, 100 млн грн буде спрямовано на підготовку кадрів Національної гвардії України. Ще 70 млн грн отримає Міністерство оборони для розвитку, закупівлі, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки.

Крім того, 50 млн грн виділено на забезпечення діяльності Головного управління розвідки.

В уряді наголосили, що фінансування сектору безпеки й оборони залишається безумовним пріоритетом держави. Саме тому кошти, зекономлені за іншими бюджетними програмами, спрямовуються на посилення обороноздатності країни та зміцнення її безпеки.

Очікується, що додаткове фінансування дозволить підтримати підготовку військовослужбовців, посилити спроможності українського війська та забезпечити виконання важливих завдань у сфері оборони та розвідки.

Нагадаємо, близько 95% безпілотних літальних апаратів, які постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виробляються в Україні.