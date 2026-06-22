Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

--0,01

EUR

51,46

+0,01

Готівковий курс:

USD

45,00

44,90

EUR

52,00

51,77

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

95% дронів для ЗСУ виробляють в Україні - Міноборони

дрон
Україна нарощує виробництво дронів для Сил оборони / Сухопутні війська ЗСУ

Близько 95% безпілотних літальних апаратів, які постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виробляються в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомення Міноборони.

Українські дрони для війни

Близько 95% безпілотних літальних апаратів, які постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель Міноборони, виробляються в Україні.

У відомстві зазначають, що цифрова система DOT-Chain Defence сприяла розвитку ринку: посилила конкуренцію між виробниками, стимулювала вдосконалення продукції та сервісу, а також дозволила точніше прогнозувати попит і масштабувати виробництво.

Завдяки цьому українські виробники БпЛА суттєво наростили свої виробничі спроможності та наразі забезпечують більшу частину потреб Сил оборони в безпілотниках.

За менш ніж п’ять місяців 2026 року через систему DOT-Chain Defence військові отримали 485 тисяч одиниць БпЛА та іншого озброєння і техніки на загальну суму 31,4 млрд грн.

Нагадаємо, Україна може експортувати до 10 тис. дронів-перехоплювачів щомісяця без шкоди для фронту.

Автор:
Ольга Опенько