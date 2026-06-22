95% дронів для ЗСУ виробляють в Україні - Міноборони

Близько 95% безпілотних літальних апаратів, які постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виробляються в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомення Міноборони.

Українські дрони для війни

Близько 95% безпілотних літальних апаратів, які постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель Міноборони, виробляються в Україні.

У відомстві зазначають, що цифрова система DOT-Chain Defence сприяла розвитку ринку: посилила конкуренцію між виробниками, стимулювала вдосконалення продукції та сервісу, а також дозволила точніше прогнозувати попит і масштабувати виробництво.

Завдяки цьому українські виробники БпЛА суттєво наростили свої виробничі спроможності та наразі забезпечують більшу частину потреб Сил оборони в безпілотниках.

За менш ніж п’ять місяців 2026 року через систему DOT-Chain Defence військові отримали 485 тисяч одиниць БпЛА та іншого озброєння і техніки на загальну суму 31,4 млрд грн.

Нагадаємо, Україна може експортувати до 10 тис. дронів-перехоплювачів щомісяця без шкоди для фронту.