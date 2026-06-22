95% дронов для ВСУ производят в Украине - Минобороны

Около 95% беспилотных летательных аппаратов, поставляемых в Сил обороны через Агентство оборонных закупок, производятся в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Украинские дроны для войны

Около 95% беспилотных летательных аппаратов, поставляемых в Сила обороны через Агентство оборонных закупок Минобороны, производятся в Украине.

В ведомстве отмечают, что цифровая система DOT-Chain Defence способствовала развитию рынка: усилила конкуренцию между производителями, стимулировала усовершенствование продукции и сервиса, а также позволила более точно прогнозировать спрос и масштабировать производство.

Благодаря этому украинские производители БПЛА существенно нарастили свои производственные возможности и обеспечивают большую часть потребностей Сил обороны в беспилотниках.

За менее чем пять месяцев 2026 года через систему DOT-Chain Defence военные получили 485 тысяч единиц БПЛА и другого вооружения и техники на общую сумму 31,4 млрд. грн.

Напомним, Украина может экспортировать до 10 тыс. дронов-перехватчиков ежемесячно без ущерба для фронта.