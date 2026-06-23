Восстановление Украины: для "Укрзализныци" готовят новое финансирование

Во время Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) планируется привлечь более 20 млн евро для АО "Укрзализныця" в рамках бизнес-составляющей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует "Интерфакс-Украина".

Поддержка железнодорожной системы

По его словам, Министерство развития общин и территорий в направлении повышения устойчивости представляет по всей стране ситуативные центры. Речь идет о диспетчерских пунктах, работающих в режиме 24/7 и координирующих реагирование на воздушные тревоги и другие угрозы, принимая решение об остановке движения поездов, эвакуации пассажиров или изменении маршрутов грузовых перевозок.

Кулеба подчеркнул, что такая система позволяет минимизировать последствия атак и обеспечивать безопасность пассажиров и работников даже в условиях постоянных обстрелов.

Он также отметил, что "Укрзализныця" и портовая инфраструктура остаются среди основных целей российских атак, направленных на подрыв экспортного потенциала Украины.

По данным, приведенным должностным лицом, с начала полномасштабного вторжения по украинским портам было выпущено более 1,5 тыс. ударных беспилотников. Повреждены или уничтожены 966 объектов портовой инфраструктуры и более 200 гражданских судов, а также зафиксировано 257 погибших и пострадавших среди гражданских лиц.

Кроме того, "Укрзализныця" сообщала, что только за первый квартал 2026 года зафиксирован 541 удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу.

Конференция по восстановлению Украины URC 2026 состоится 25-26 июня в Гданьске (Польша). Украинскую делегацию на мероприятии возглавит премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.