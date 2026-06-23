Відновлення України: для “Укрзалізниці” готують нове фінансування

Під час Конференції з відновлення України (URC 2026) планується залучити понад 20 млн євро для АТ “Укрзалізниця” в межах бізнес-складової.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує "Інтерфакс-Україна".

Підтримка залізничної системи

За його словами, Міністерство розвитку громад та територій у напрямі підвищення стійкості презентує по всій країні ситуативні центри. Йдеться про диспетчерські пункти, які працюють у режимі 24/7 та координують реагування на повітряні тривоги й інші загрози, ухвалюючи рішення щодо зупинки руху поїздів, евакуації пасажирів або зміни маршрутів вантажних перевезень.

Кулеба наголосив, що така система дозволяє мінімізувати наслідки атак і забезпечувати безпеку пасажирів та працівників навіть в умовах постійних обстрілів.

Він також зазначив, що "Укрзалізниця" та портова інфраструктура залишаються серед основних цілей російських атак, спрямованих на підрив експортного потенціалу України.

За даними, наведеними посадовцем, від початку повномасштабного вторгнення по українських портах було випущено понад 1,5 тис. ударних безпілотників. Пошкоджено або знищено 966 об’єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден, а також зафіксовано 257 загиблих і постраждалих серед цивільних осіб.

Крім того, "Укрзалізниця" повідомляла, що лише за перший квартал 2026 року зафіксовано 541 удар по залізничній інфраструктурі та рухомому складу.

Конференція з відновлення України URC 2026 відбудеться 25–26 червня у Гданську (Польща). Українську делегацію на заході очолить прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.