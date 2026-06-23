Україна та Румунія спростили перетин кордону для великих автобусів

Автобуси великої місткості тимчасово зможуть перетинати пункт пропуску “Дяківці – Раковець” на кордоні з Румунією. Відповідної домовленості досягли Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство транспорту і інфраструктури Румунії.

Як пише Delo.ua, по це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Новий режим перетину кордону

Рішення діятиме до кінця літа - у період підвищеного пасажиропотоку. Воно спрямоване на пришвидшення перетину кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

Домовленості стали результатом переговорів заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонеля Скріштіану.

За словами Сергія Деркача, новий режим дозволяє пасажирам швидше перетинати кордон і підвищує пропускну спроможність пункту пропуску. Водночас він зазначив, що рішення є тимчасовим, однак сторони продовжують роботу над тим, щоб зробити можливість руху великих автобусів через "Дяківці" постійною.

Для виїзду з України перевізники повинні попередньо реєструватися в системі "єЧерга".

Нагадаємо, нещодавно Мінрозвитку розпочало розробку нового функціоналу системи "єЧерга", який передбачає розширення сервісу на легкові автомобілі та оновлення механізмів для вантажного і пасажирського транспорту.