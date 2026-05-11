Система "єЧерга" впроваджує автоматичну перевірку міжнародного страхування: як працюватиме

"єЧерга" впроваджує автоматичну перевірку "Зеленої картки" / Укрінформ

З 12 травня 2026 року Мінрозвитку спільно з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ) запускає оновлення для системи "єЧерга" – автоматичну перевірку міжнародного страхування для комерційного транспорту. Якщо на момент в’їзду в пункт пропуску "Зелена картка" буде недійсною, запис у черзі анулюється автоматично.

Як працюватиме оновлення?

Під час бронювання місця в онлайн-черзі система буде автоматично звертатися до бази даних МТСБУ. Основні зміни включають:

  • система попереджатиме водія про відсутність або закінчення терміну дії страхування; 
  • в особистому кабінеті користувача відображатиметься точний термін дії сертифіката; 
  • у разі відсутності чинної "Зеленої картки" безпосередньо на момент в’їзду до пункту пропуску, запис у черзі буде скасовано автоматично.

Нововведення допоможе вирішити проблему, коли перевізники оформлюють страхування безпосередньо перед прибуттям на кордон, через що дані ще не встигають відобразитися в системі.

"Ми продовжуємо розвивати "єЧергу" як сервіс, який не лише допомагає планувати перетин кордону, а й попереджає водіїв про потенційні ризики... Автоматична перевірка “Зеленої картки” дозволить уникнути неприємних ситуацій на кордоні, зекономити час водіїв", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Важливість для перевізників

Наявність "Зеленої картки" є обов’язковою умовою для виїзду за межі України комерційного транспорту з українською реєстрацією. Раніше перевірка здійснювалася інспекторами вручну, що могло призводити до затримок та конфліктних ситуацій у разі недійсності документа. Тепер контроль стає частиною цифрового алгоритму бронювання.

Довідково

"Зелена картка" — це міжнародний договір страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, який діє в країнах-учасницях системи (переважно країни Європи). Перевірити статус свого страхового поліса можна самостійно на офіційному сайті МТСБУ.

Нагадаємо, у квітні Мінрозвитку розпочало розробку нового функціоналу системи "єЧерга", який передбачає розширення сервісу на легкові автомобілі та оновлення механізмів для вантажного і пасажирського транспорту.

Автор:
Тетяна Ковальчук