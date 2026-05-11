Система "єЧерга" внедряет автоматическую проверку международного страхования: как будет работать

"єЧерга" внедряет автоматическую проверку "Зеленой карты" / Укринформ

С 12 мая 2026 года Минразвития совместно с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ) запускает обновление для системы "єЧерга" – автоматическую проверку международного страхования для коммерческого транспорта. Если на момент въезда в пункт пропуска "Зеленая карта" будет недействительно, запись в очереди аннулируется автоматически.

Как будет работать обновление?

При бронировании места в онлайн-очереди система будет автоматически обращаться в базу данных МТСБУ. Основные изменения включают:

  • система будет предупреждать водителя об отсутствии или истечении срока действия страхования;
  • в личном пользовательском кабинете будет отображаться точный срок действия сертификата;
  • в случае отсутствия действующей "Зеленой карты" непосредственно на момент въезда в пункт пропуска, запись в очереди будет отменена автоматически.

Нововведение поможет решить проблему, когда перевозчики оформляют страхование непосредственно перед прибытием на границу, поэтому данные еще не успевают отразиться в системе.

"Мы продолжаем развивать "єЧергу" как сервис, который не только помогает планировать пересечение границы, но и предупреждает водителей о потенциальных рисках... Автоматическая проверка "Зеленой карты" позволит избежать неприятных ситуаций на границе, сэкономить время водителей", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Важность для перевозчиков

Наличие "Зеленой карты" является обязательным условием для выезда за пределы Украины коммерческого транспорта с украинской регистрацией. Ранее проверка осуществлялась инспекторами вручную, что могло приводить к задержкам и конфликтным ситуациям в случае недействительности документа. Теперь контроль становится частью цифрового алгоритма бронирования.

Справочно

"Зеленая карта" - это международный договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, действующий в странах-участниках системы (преимущественно в странах Европы). Проверить статус страхового полиса можно самостоятельно на официальном сайте МТСБУ.

Напомним, в апреле Минразвития приступило к разработке нового функционала системы "ЕЧЕРГА", который предусматривает расширение сервиса на легковые автомобили и обновление механизмов для грузового и пассажирского транспорта.

Автор:
Татьяна Ковальчук