"єЧерга" расширяется: сервис заработает для легковых авто

Министерство развития общин и территорий Украины приступило к разработке нового функционала системы "єЧерга", который предусматривает расширение сервиса на легковые автомобили и обновление механизмов для грузового и пассажирского транспорта. Контракт на разработку уже подписан, первые обновления планируют внедрять поэтапно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Ключевое изменение – запуск возможности бронирования места в электронной очереди для легковых авто. Это позволит пользоваться сервисом не только лицензированным перевозчикам, но и гражданам, пересекающим границу собственным транспортом, включая иностранцев. Сервис будет доступен через приложение "Дія", вебсайт и мобильное приложение "єЧерга".

Отдельный блок обновлений касается коммерческих перевозок. Для грузового транспорта будет введена автоматическая проверка страхового полиса "Зеленая карта" при бронировании, а также интеграция с таможенными документами Т1 и книгами МДП (TIR). Для части перевозчиков предусмотрен приоритет в очереди, в частности, для авторизованных экономических операторов.

Для автобусных перевозок предусмотрена возможность бронирования транзитных маршрутов через Украину, повторная регистрация маятниковых рейсов и механизм замены транспортного средства для нерегулярных перевозок. Также введут одноразовое использование отдельных разрешительных документов, что должно уменьшить риски их дублирования.

Дополнительно система интегрируется с id.gov.ua для электронной идентификации пользователей легковых авто. Разработка происходит при поддержке международных партнеров, включая ЕС и UK Dev.

По данным министерства, за время работы системы "єЧерга" уже осуществлено более 3 млн пересечений границы грузовиками и автобусами по онлайн-записи.

Ранее сообщалось, что Минразвития планирует для автобусов расширить "єЧергу". С 21 апреля слот заработает еще на двух пунктах пропуска: "Устилуг - Зосин" на границе с Польшей и "Сокиряне - Окница" на границе с Молдовой.