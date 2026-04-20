"єЧерга" розширюється: сервіс запрацює для легкових авто

Міністерство розвитку громад та територій України розпочало розробку нового функціоналу системи "єЧерга", який передбачає розширення сервісу на легкові автомобілі та оновлення механізмів для вантажного і пасажирського транспорту. Контракт на розробку вже підписано, перші оновлення планують впроваджувати поетапно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Ключова зміна — запуск можливості бронювання місця в електронній черзі для легкових авто. Це дозволить користуватися сервісом не лише ліцензованим перевізникам, а й громадянам, які перетинають кордон власним транспортом, включно з іноземцями. Сервіс буде доступний через застосунок "Дія", вебсайт та мобільний застосунок "єЧерги".

Окремий блок оновлень стосується комерційних перевезень. Для вантажного транспорту запровадять автоматичну перевірку страхового поліса "Зелена картка" під час бронювання, а також інтеграцію з митними документами Т1 і книжками МДП (TIR). Для частини перевізників передбачено пріоритет у черзі, зокрема для авторизованих економічних операторів.

Для автобусних перевезень передбачено можливість бронювання транзитних маршрутів через Україну, повторну реєстрацію маятникових рейсів та механізм заміни транспортного засобу для нерегулярних перевезень. Також запровадять одноразове використання окремих дозвільних документів, що має зменшити ризики їх дублювання.

Додатково систему інтегрують з id.gov.ua для електронної ідентифікації користувачів легкових авто. Розробка відбувається за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЄС та UK Dev.

За даними міністерства, за час роботи системи "єЧерга" вже здійснено понад 3 млн перетинів кордону вантажівками та автобусами за онлайн-записом.

Раніше повідомлялося, що Мінрозвитку планує для автобусів розширити "єЧергу". З 21 квітня слотування запрацює ще на двох пунктах пропуску: "Устилуг – Зосін" на кордоні з Польщею та "Сокиряни – Окниця" на кордоні з Молдовою.

Автор:
Тетяна Гойденко