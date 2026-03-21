"еЧергу" расширяют: бронирование времени для автобусов заработает на двух новых пунктах пропуска

Министерство развития общин и территорий Украины расширяет систему электронного бронирования времени пересечения границы для автобусов в системе "еЧерга". Сервис позволяет пассажирам избежать длительного ожидания и обеспечивает предполагаемое и комфортное пересечение границы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

С 21 апреля слот заработает еще на двух пунктах пропуска: "Устилуг - Зосин" на границе с Польшей и "Сокиряне - Окница" на границе с Молдовой. Запись в систему "По расписанию" открывается в 09:00 20 апреля, а движение по забронированным слотам стартует в 09:00 21 апреля.

Бронирование доступно как для регулярных, так и для нерегулярных автобусных рейсов: первые могут планировать время в соответствии с расписанием, а вторые выбирать свободные временные слоты. Масштабирование системы является частью реформы международных автобусных перевозок, учитывающей опыт пассажиров.

По результатам опросов, 70% пользователей поддерживают электронную очередь, а среднее время ожидания на границе уже сократилось, повысив уровень удовлетворенности поездками до 82%.

В настоящее время слотирование работает на 25 пунктах пропуска. После запуска новых пунктов останутся всего три "динамических" очереди без предварительного бронирования.

Проект "Электронная очередь пересечения границы2" реализуется Министерством развития общин и территорий совместно с Министерством цифровой трансформации, Укртрансбезопасностью, Государственной таможенной и пограничной службами, а также при поддержке международных партнеров - проекта ЕС и UK DIGIT.

Слотирование на новых пунктах пропуска

Напомним, 9 сентября еще два пункта пропуска на границе с Польшей "Грушев - Будомеж" и "Нижанковичи - Мальховичи" переходят на систему слотирования для автобусов. Водители и перевозчики смогут записаться на конкретное время пересечения границы во избежание очередей.

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "еЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года.

Она охватывает все 29 пунктов пропуска. В 23 из них перевозчики могут зарезервировать определенное время для пересечения границы (слот). В других 6 пунктах ("Краковец", "Шегини", "Паланка" и т.п.) доступна только регистрация без возможности бронирования времени.