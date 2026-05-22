В "Стальканате" предлагают определять приоритеты защиты рынка на основе занятости в отраслях

В "Стальканате" заявили, что ограничение импорта качественного сырья под лозунгом защиты рынка может привести к потере рабочих мест в переработке и сокращению внутреннего спроса в металлургии.

В мире сформировалось перепроизводство металла. В этом случае защита национальных рынков становится чрезвычайно важной задачей. Большинство стран уже защищают внутренние рынки всеми доступными средствами. В частности довольно популярным инструментом стали антидемпинговые расследования. Многие такие расследования проводятся и в отношении украинских компаний. В последнее время на арену вышел новый инструмент торговых войн. Под видом так называемой борьбы за сохранение окружающей среды мир начал активно использовать механизм углеродной корректировки импорта – CBAM.

Как противодействовать мерам, направленным против украинских поставщиков металлургической продукции на внешние рынки, и как защитить внутренний рынок, решали эксперты на конференции "Торговые войны: искусство защиты-2026", организованной юридической фирмой "Ильяшев и Партнеры" при поддержке компании DONE, состоявшейся в Киеве 20 мая.

О собственном опыте участия во многих антидемпинговых расследованиях рассказал генеральный директор компании "Стальканат" Сергей Лавриненко. В частности, опытный промышленник предостерегает бизнес от некорректного поведения в ходе таких расследований, поскольку очень часто они граничат с конфликтом интересов. В таких условиях, по убеждению эксперта, и участники расследований, и государство должны демонстрировать крайне взвешенный подход. Часто крайне трудно определить, кого именно должна защищать Украина – производитель конечной продукции или поставщик дефицитного сырья. К примеру, производителя метизной продукции или производителя катанки. Поэтому эксперт предлагает более универсальный, по его мнению, подход. Мол, критерием выбора должен стать такой показатель как количество рабочих мест на производстве. По убеждению гендиректора "Стальканата", следует защищать в первую очередь те производства, которые требуют больше рабочих мест, и где будет создаваться более высокая добавленная стоимость.

Для построения эффективной системы защиты украинского рынка следует также перенять европейский опыт проведения антидемпинговых расследований, обязательной составляющей которых является исследование национального интереса, отметил спикер. В Украине, к сожалению, такие исследования еще не стали обязательными, потому пока на отечественном рынке они фигурируют как экзотика.

"Справедливо было бы рассчитывать национальный интерес по уже имеющимся методикам при проведении каждого антидемпингового расследования. В таких ситуациях всегда кто-то проиграет. Но если выиграет государство, то проигравшие непременно будут в меньшинстве", - утверждает гендиректор "Стальканата".

Он добавил, что введение антидемпинговых пошлин может привести к значительным потерям для украинских производителей металлопродукции, которые превысят выгоду для инициаторов таких ограничений.