В Украине дешевеет клубника: почему цены упали и сколько стоит килограмм

В Украине начала дешеветь местная клубника — оптовые цены упали на 14% и сейчас составляют 170–230 грн/кг ($3,84–5,20/кг). Главная причина состоит в том, что на рынок пошел массовый урожай из пленочных теплиц южных и западных областей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Ягода портится быстро, покупатели берут ее сдержанно, потому из-за высокой конкуренции фермеры вынуждены уступать в цене. При этом пик сбора урожая еще впереди – массовый сезон начнется в начале следующего месяца.

Несмотря на нынешнее удешевление, в этом году клубника все равно продается в среднем на 32% дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как изменялись ценники?

Самая дешевая клубника в Украине была летом 2023 года, когда во время массового сбора урожая в июне и июле ценники упали до отметки менее 50 грн/кг. В следующие годы летние минимумы уже не были такими низкими: в 2024 году ягода стоила 60–80 грн/кг, а в 2025 году – 100–150 грн/кг.

Самая дорогая ягода стала осенью 2024 года, когда из-за дефицита в конце октября и в ноябре цена взлетела к абсолютному рекорду "1000 грн/кг". Для сравнения: в начале января 2025 за килограмм просили 600 грн, а в начале 2026 зимняя цена стабильно держалась на уровне 550 грн.

Напомним, 13 мая было зафиксированопадение цен на клубнику на "Столичном рынке" в Киеве. Ягоду тогда продавали в диапазоне 180-220 грн/кг.

Татьяна Ковальчук