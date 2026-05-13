В Украине рухнули цены на клубнику: сколько стоит килограмм

Цены на клубнику на "Столичном рынке" в Киеве значительно снизились за последние дни. Ягода продается в диапазоне 180-220 грн/кг.

Сколько стоит килограмм

Отмечается, что из-за увеличения предложения местной ягоды цена на клубнику упала.

Ассортимент представленной на продажу клубники широк: ягоды много, и чем она больше, тем выше ее цена. Но покупатели гораздо активнее разбирают небольшую, гораздо более дешевую клубнику.

Цены на разные сорта клубники сейчас следующие:

"Альба" - 200-220 грн/кг,

"Азия" -190-205 грн/кг,

"Румба" – 180-270 грн/кг.

Следует отметить, что еще 7 мая килограмм украинской клубники на "Столичном рынке" стоил 260 грн.

Появление украинской ягоды и прогноз цен

На рынках уже появляются первые партии отечественной тепличной клубники из Закарпатья и южных регионов.

Увеличение предложения по украинским неотапливаемым теплицам, а впоследствии и массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.

Цены на клубнику в Украине снизились на 7-10% по сравнению с прошлым годом, как в рознице, так и на оптовом рынке. В общем, рынок демонстрирует баланс без ажиотажа, а дальнейшее удешевление ожидается в мае на фоне роста предложения украинской ягоды.