В Украине рухнули цены на клубнику: сколько стоит килограмм
Цены на клубнику на "Столичном рынке" в Киеве значительно снизились за последние дни. Ягода продается в диапазоне 180-220 грн/кг.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на странице рынка в Facebook .
Сколько стоит килограмм
Отмечается, что из-за увеличения предложения местной ягоды цена на клубнику упала.
Ассортимент представленной на продажу клубники широк: ягоды много, и чем она больше, тем выше ее цена. Но покупатели гораздо активнее разбирают небольшую, гораздо более дешевую клубнику.
Цены на разные сорта клубники сейчас следующие:
- "Альба" - 200-220 грн/кг,
- "Азия" -190-205 грн/кг,
- "Румба" – 180-270 грн/кг.
Следует отметить, что еще 7 мая килограмм украинской клубники на "Столичном рынке" стоил 260 грн.
Появление украинской ягоды и прогноз цен
На рынках уже появляются первые партии отечественной тепличной клубники из Закарпатья и южных регионов.
Увеличение предложения по украинским неотапливаемым теплицам, а впоследствии и массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.
Цены на клубнику в Украине снизились на 7-10% по сравнению с прошлым годом, как в рознице, так и на оптовом рынке. В общем, рынок демонстрирует баланс без ажиотажа, а дальнейшее удешевление ожидается в мае на фоне роста предложения украинской ягоды.