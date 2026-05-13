Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,80

51,61

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине рухнули цены на клубнику: сколько стоит килограмм

клубника
Клубника по 180 грн сегодня / Depositphotos

Цены на клубнику на "Столичном рынке" в Киеве значительно снизились за последние дни. Ягода продается в диапазоне 180-220 грн/кг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на странице рынка в Facebook .

Сколько стоит килограмм

Отмечается, что из-за увеличения предложения местной ягоды цена на клубнику упала.

Ассортимент представленной на продажу клубники широк: ягоды много, и чем она больше, тем выше ее цена. Но покупатели гораздо активнее разбирают небольшую, гораздо более дешевую клубнику.

Цены на разные сорта клубники сейчас следующие:

  • "Альба" - 200-220 грн/кг,
  • "Азия" -190-205 грн/кг,
  • "Румба" – 180-270 грн/кг.

Следует отметить, что еще 7 мая килограмм украинской клубники на "Столичном рынке" стоил 260 грн.

Появление украинской ягоды и прогноз цен

На рынках уже появляются первые партии отечественной тепличной клубники из Закарпатья и южных регионов.

Увеличение предложения по украинским неотапливаемым теплицам, а впоследствии и массовый выход ягоды из открытого грунта традиционно сформируют ощутимый тренд к удешевлению.

Цены на клубнику в Украине снизились на 7-10% по сравнению с прошлым годом, как в рознице, так и на оптовом рынке. В общем, рынок демонстрирует баланс без ажиотажа, а дальнейшее удешевление ожидается в мае на фоне роста предложения украинской ягоды.

Автор:
Светлана Манько