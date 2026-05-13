В Україні обвалилися ціни на полуницю: скільки коштує кілограм

Ціни на полуницю на "Столичному ринку" в Києві значно знизилися за останні дні. Ягоду наразі продають у діапазоні 180-220 грн/кг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сторінці ринку у Facebook.

Скільки коштує кілограм

Зазначається, що через збільшення пропозиції місцевої ягоди, ціна на полуницю впала.

Асортимент представленої на продаж полуниці широкий: ягоди багато, і чим вона більша, тим вища на неї ціна. Але покупці значно активніше розбирають невелику, значно дешевшу, полуницю.

Ціни на різні сорти полуниці зараз наступні:

"Альба" - 200-220 грн/кг,

"Азія" -190-205 грн/кг,

"Румба" - 180-270 грн/кг.

Зауважимо, що ще 7 травня кілограм української полуниці на "Столичному ринку" коштував 260 грн.

Поява української ягоди та прогноз цін

На ринках вже з’являються перші партії вітчизняної тепличної полуниці із Закарпаття та південних регіонів.

Збільшення пропозиції з українських неопалюваних теплиць, а згодом і масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.

Ціни на полуницю в Україні знизилися на 7-10% порівняно з минулим роком як у роздрібі, так і на гуртовому ринку. Загалом ринок демонструє баланс без ажіотажу, а подальше здешевлення очікується у травні на тлі зростання пропозиції української ягоди.