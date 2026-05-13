Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,80

51,61

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні обвалилися ціни на полуницю: скільки коштує кілограм

полуниця
Полуниця по 180 грн сьогодні / Depositphotos

Ціни на полуницю на "Столичному ринку" в Києві значно знизилися за останні дні. Ягоду наразі продають у діапазоні 180-220 грн/кг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сторінці ринку у Facebook.

Скільки коштує кілограм

Зазначається, що через збільшення пропозиції місцевої ягоди, ціна на полуницю впала. 

Асортимент представленої на продаж полуниці широкий: ягоди багато, і чим вона більша, тим вища на неї ціна. Але покупці значно активніше розбирають невелику, значно дешевшу, полуницю.

Ціни на різні сорти полуниці зараз наступні:

  • "Альба" - 200-220 грн/кг,
  •  "Азія" -190-205 грн/кг,
  •  "Румба" - 180-270 грн/кг.

Зауважимо, що ще 7 травня кілограм української полуниці на "Столичному ринку" коштував 260 грн.

Поява української ягоди та прогноз цін 

На ринках вже з’являються перші партії вітчизняної тепличної полуниці із Закарпаття та південних регіонів.

Збільшення пропозиції з українських неопалюваних теплиць, а згодом і масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.

Ціни на полуницю в Україні знизилися на 7-10% порівняно з минулим роком як у роздрібі, так і на гуртовому ринку. Загалом ринок демонструє баланс без ажіотажу, а подальше здешевлення очікується у травні на тлі зростання пропозиції української ягоди. 

Автор:
Світлана Манько