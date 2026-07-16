Іспанія виділяє €570 млн на проекти відновлення та підтримку промисловості України

За підсумками п'ятого засідання Міжурядової українсько-іспанської комісії з економічного і промислового співробітництва сторони погодили фінансову та страхову підтримку України загальним обсягом €570 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

В межах заходу у Києві, на який прибув перший міністр економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлос Куерпо з делегацією із 50 компаній, підписано документи про розвиток економічної та промислової взаємодії.

Хто надає кошти?

За результатами зустрічі ухвалено такі рішення щодо розподілу коштів:

іспанське державне агентство зі страхування експортних кредитів Cesce збільшує ліміт покриття ризиків для операцій в Україні до €250 млн для постачання обладнання та послуг;

іспанська фінансова установа розвитку COFIDES управлятиме новою кредитною лінією обсягом €100 млн для приватного сектору;

Державний Фонд інтернаціоналізації іспанських компаній ( FIEM ) надає Україні до €200 млн, з яких до €100 млн є поворотним фінансуванням і до €100 млн — грантовою підтримкою.

Які документи підписано?

Міністри Олексій Соболев і Карлос Куерпо підписали спільну декларацію про наміри щодо підтримки промислового відновлення та стійкості України в межах ініціативи "Промисловий Рамштайн". Документ передбачає сприяння постачанню промислового обладнання та інтеграцію українських виробників у європейські ланцюги створення вартості.

Під час Іспано-українського бізнес-форуму також укладено угоди між фінансовими та промисловими організаціями:

Instituto de Cr é dito Oficial та Райффайзен Банк Україна підписали фінансову угоду;

Український науково-дослідний інститут вагонобудування та компанія Ibertest домовилися про співпрацю у сфері випробувань залізничної техніки;

промислова асоціація SERCOBE та Федерація роботодавців України уклали меморандум про партнерство компаній.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія виділить 50 млн франків на проєкти відновлення України.