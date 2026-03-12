Іспанія інвестує в енергоефективну модернізацію лікарень і соцоб’єктів в Україні: що на черзі

У межах Схеми зелених інвестицій (Green Investment Scheme) Іспанія фінансує в енергоефективну модернізацію лікарень і соцоб’єктів в Україні. Наразі йдеться про завершення роботи над такими проєктами, як будівництво дахової сонячної електростанції Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова в Києві та інші.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Мінекономіки.

У рамках зустрічі заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександра Краснолуцького та керівника Економіко-торговельного відділу Посольства Іспанії в Україні Хуана Карлоса Моралеса Алонсо обговорили прискорення завершення наступних проєктів:

капітальний ремонт фасадів хірургічного та операційного корпусів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова та двох будівель Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського у Харкові;

термомодернізацію та оновлення системи теплопостачання Ренійської центральної районної лікарні на Одещині;

будівництво дахової сонячної електростанції Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова в Києві;

реконструкцію індивідуальних теплових пунктів на об’єктах соціальної сфери Шептицького.

Новостворений Офіс Іспанії з відновлення України (Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania) при Міністерстві економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії відтепер координуватиме участь іспанського бізнесу та держави у процесах відбудови.

Що таке Схема зелених інвестицій Україна-Іспанія

Україна та Іспанія є партнерами у межах Схеми зелених інвестицій, що функціонує відповідно до статті 17 Кіотського протоколу. Механізм передбачає придбання Іспанією в України одиниць встановленої кількості викидів парникових газів (ОУК), а кошти від їх продажу спрямовуються на фінансування конкретних проєктів зі скорочення викидів на території України. Таким чином, кошти інвестуються у практичні кліматичні заходи.

Договір укладено у 2009 році. З грудня 2025 року відповідальність за виконання угоди з боку України покладено на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (постанова КМУ № 1731 від 24.12.2025).

За час дії програми завершено 7 проєктів загальною вартістю понад 155 млн грн. Серед них − термомодернізація медичних і наукових закладів у Києві та Харкові, а також електрифікація автопарку Служби безпеки України.

Нагадаємо, енергоефективність житла останніми роками перестала бути лише технічним питанням і дедалі більше впливає на повсякденний комфорт та витрати. Щоб оцінити різницю між типами забудови, ЛУН проаналізував понад 10 тисяч житлових будинків Києва та наніс їх на мапу енергоефективності.