Захист від ракет: уряд Іспанії схвалив закупівлю тактичного радара дальньої дії для України

Уряд Іспанії офіційно затвердив угоду на виробництво та постачання сучасного тактичного радара дальнього радіуса дії Lanza LTR-25 для потреб України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні на сайті Ради міністрів Іспанії.

Зазначається, що головна мета угоди — підтримка зусиль міжнародних союзників та безпосереднє зміцнення української ППО.

Новітній радар допоможе ефективніше виявляти ворожі цілі на великих відстанях, що є критично важливим для захисту українських міст та інфраструктури від ракетних атак і дронів.

Орієнтовна вартість контракту становить 37 мільйонів євро.

Термін дії угоди наступає з моменту укладення та до 31 грудня 2026 року без можливості продовження.

Раніше Німеччина передала Україн дві системи протиповітряної оборони Patriot, які були обіцяні ще в серпні. Крім того, українська армія вже отримала дев'яту систему IRIS-T.