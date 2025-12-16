Запланована подія 2

Україна отримала нові системи ППО Patriot та IRIS-T від Німеччини

Patriot
Німеччина доставила дві Patriot та IRIS-T / Depositphotos

Німеччина передала Україн дві системи протиповітряної оборони Patriot, які були обіцяні ще в серпні. Крім того, українська армія вже отримала дев'яту систему IRIS-T.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Укрінформ", про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

"Від часу нашого останнього засідання UDCG ми суттєво посилили протиповітряну оборону України, зокрема шляхом постачання двох систем Patriot, обіцяних у серпні, що стало можливим також завдяки нашим норвезьким партнерам, а також шляхом постачання дев’ятої системи IRIS-T", – сказав він під час відкриття 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG). 

У рамках подальшої підтримки, наступного року Німеччина планує передати Україні "значну кількість ракет AIM-9 Sidewinder" зі своїх запасів. Ці ракети мають на меті суттєво посилити протиповітряну оборону України.  

Міністр повідомив, що, окрім фінансування повного пакета за механізмом PURL на суму 500 мільйонів доларів США, вони додатково виділили 200 мільйонів доларів США.

Ці кошти призначені для закупівлі критично необхідного озброєння та боєприпасів зі складів США через механізм НАТО PURL.

Він також висловив особливу вдячність Норвегії, Нідерландам та Польщі за швидку та прагматичну координацію фінансування цих додаткових пакетів PURL.

Нагадаємо, ще в серпні міністр оборони України Денис Шмигаль наголосив, що Німеччина надасть Україні додаткові системи Patriot, які постачатимуться поетапно для зміцнення протиповітряної оборони.

Також США погодили продаж Україні обладнання на суму понад $300 млн. Постачання передбачає підтримку систем Patriot, а також закупівлю і обслуговування супутникових терміналів Starlink.

Автор:
Тетяна Бесараб