Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
США погодили продаж Україні обладнання на $300 млн для Patriot і Starlink

зброя
США постачають обладнання для Patriot та Starlink

США погодили продаж Україні обладнання на суму понад $300 млн. Постачання передбачає підтримку систем Patriot, а також закупівлю і обслуговування супутникових терміналів Starlink.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Обладнання Patriot і Starlink

Держдепартамент США схвалив продаж Україні обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони Patriot на суму 179,1 млн доларів. Системи Patriot є ключовими для захисту людей, міст та критичної інфраструктури від повітряних атак.

Окрім того, Держдеп США погодив продаж супутникового обладнання та послуг Starlink на орієнтовну суму 150 млн доларів для забезпечення стабільного зв’язку в Україні.

Раніше повідомлялось, що Україна та США розглядають можливість укладення "мегаугоди" щодо закупівлі озброєння, яка передбачатиме обмін досвідом та технологіями, отриманими під час війни.

Автор:
Ольга Опенько