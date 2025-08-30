США согласовали продажу Украине оборудования на $300 млн для Patriot и Starlink

США согласовали продажу Украине оборудования на сумму более $300 млн. Снабжение предусматривает поддержку систем Patriot, а также закупку и обслуживание спутниковых терминалов Starlink.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Оборудование Patriot и Starlink

Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для поддержки систем противовоздушной обороны Patriot на сумму 179,1 млн долларов. Системы Patriot являются ключевыми для защиты людей, городов и критической инфраструктуры от воздушных атак.

Госдеп США согласовал продажу спутникового оборудования и услуг Starlink на ориентировочную сумму 150 млн долларов для обеспечения стабильной связи в Украине.

Ранее сообщалось, что Украина и США рассматривают возможность заключения "мегасоглашения" по закупке вооружения, которая будет предусматривать обмен опытом и технологиями, полученными во время войны.