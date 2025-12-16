Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

+0,05

EUR

49,65

+0,19

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина получила новые системы ПВО Patriot и IRIS-T от Германии

Patriot
Германия доставила две Patriot и IRIS-T / Depositphotos

Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, которые были обещаны еще в августе. Кроме того, украинская армия уже получила девятую систему IRIS-T.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Укринформ", об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Со времени нашего последнего заседания UDCG мы существенно усилили противовоздушную оборону Украины, в частности путем поставки двух систем   Patriot, обещанных в августе, что стало возможным благодаря нашим норвежским партнерам, а также путем поставки девятой системы IRIS-T", – сказал он во время открытия 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG).

В рамках дальнейшей поддержки в следующем году Германия планирует передать Украине "значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder" из своих запасов. Эти ракеты преследуют цель существенно усилить противовоздушную оборону Украины.

Министр сообщил, что кроме финансирования полного пакета по механизму PURL на сумму 500 миллионов долларов США, они дополнительно выделили 200 миллионов долларов США.

Эти средства предназначены для закупки критически необходимого вооружения и боеприпасов со складов США через механизм НАТО PURL.

Он также выразил особую благодарность Норвегии, Нидерландам и Польше за скорую и прагматическую координацию финансирования этих дополнительных пакетов PURL.

Напомним, еще в августе министр обороны Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что Германия предоставит Украине дополнительные системы Patriot, которые будут поставляться поэтапно для укрепления противовоздушной обороны.

Также США согласовали продажу Украине оборудования на сумму свыше $300 млн. Снабжение предусматривает поддержку систем Patriot, а также закупку и обслуживание спутниковых терминалов Starlink.

Автор:
Татьяна Бессараб