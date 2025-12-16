Украина получила новые системы ПВО Patriot и IRIS-T от Германии

Германия передала Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, которые были обещаны еще в августе. Кроме того, украинская армия уже получила девятую систему IRIS-T.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Укринформ", об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Со времени нашего последнего заседания UDCG мы существенно усилили противовоздушную оборону Украины, в частности путем поставки двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным благодаря нашим норвежским партнерам, а также путем поставки девятой системы IRIS-T", – сказал он во время открытия 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG).

В рамках дальнейшей поддержки в следующем году Германия планирует передать Украине "значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder" из своих запасов. Эти ракеты преследуют цель существенно усилить противовоздушную оборону Украины.

Министр сообщил, что кроме финансирования полного пакета по механизму PURL на сумму 500 миллионов долларов США, они дополнительно выделили 200 миллионов долларов США.

Эти средства предназначены для закупки критически необходимого вооружения и боеприпасов со складов США через механизм НАТО PURL.

Он также выразил особую благодарность Норвегии, Нидерландам и Польше за скорую и прагматическую координацию финансирования этих дополнительных пакетов PURL.

Напомним, еще в августе министр обороны Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что Германия предоставит Украине дополнительные системы Patriot, которые будут поставляться поэтапно для укрепления противовоздушной обороны.

Также США согласовали продажу Украине оборудования на сумму свыше $300 млн. Снабжение предусматривает поддержку систем Patriot, а также закупку и обслуживание спутниковых терминалов Starlink.