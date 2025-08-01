Германия передаст Украине еще две системы Patriot – Шмигаль

Германия предоставит Украине дополнительные системы Patriot, которые будут поставляться поэтапно для укрепления противовоздушной обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

По его словам, Бундесвер в ближайшие дни поставит дополнительные пусковые установки Patriot как первый этап. На втором этапе в течение следующих двух-трех месяцев будут переданы и другие компоненты системы.

"Это результат совместных усилий США, Германии и других стран НАТО. Благодарны всем нашим партнерам, вовлеченным в этот проект. Больше возможностей ПВО для Украины - это больше спасенных жизней", - подчеркнул Шмигаль.

Благодаря совместным усилиям Германии и США системы пройдут комплексное сервисное обслуживание и будут приведены в боевое состояние.

Как сообщают в пресс-службе Бундесвера, с Министерством обороны США достигнута договоренность о том, что Германия станет первой страной, которая получит новые системы Patriot последнего поколения в ускоренном темпе вместо переданных.

"Германия взяла на себя обязательства в ходе переговоров НАТО для поддержки Украины дополнительными системами Patriot. Обязательным условием было то, что американский производитель, в свою очередь, как можно быстрее поставит новые системы Patriot. Таким образом, Германия может поддержать Украину сначала пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot", - отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Напомним, Трамп 14 июля во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что готовится отправка 17 зенитных ракетных комплексов Patriot в Украину. Сообщалось, что некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.