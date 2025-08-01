Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot – Шмигаль

Німеччина надасть Україні додаткові системи Patriot, які постачатимуться поетапно для зміцнення протиповітряної оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, Бундесвер найближчими днями поставить додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних двох-трьох місяців, буде передано й інші компоненти системи.

"Це результат спільних зусиль США, Німеччини та інших країн НАТО. Вдячні всім нашим партнерам, залученим до цього проєкту. Більше можливостей ППО для України — це більше врятованих життів", – підкреслив Шмигаль.

Завдяки спільним зусиллям Німеччини та США системи пройдуть комплексне сервісне обслуговування, та будуть приведені у бойовий стан.

Як повідомляють у пресслужбі Бундесверу, з Міністерством оборони США досягнуто домовленості про те, що натомість Німеччина стане першою країною, яка отримає нові системи Patriot останнього покоління у прискореному темпі замість переданих.

"Німеччина взяла на себе зобов'язання в ході переговорів НАТО для підтримки України додатковими системами Patriot. Обов'язковою умовою було те, що американський виробник, своєю чергою, якнайшвидше поставить нові системи Patriot. Таким чином, Німеччина може підтримати Україну спочатку пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot. Очевидно, що Німеччина є найсильнішим прихильником України в галузі протиповітряної оборони", - зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Нагадаємо, Трамп 14 липня під час спільної прес-конференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте заявив, що готується відправка 17 зенітно ракетних комплексів Patriot до України. Повідомлялося, що деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.