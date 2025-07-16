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Трамп заявил, что уже начались поставки Patriot для Украины в рамках соглашения с НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отгружаются союзникам, которые их приобретут у Вашингтона для передачи Украине.
Как пишет Delo.ua, об этом Трамп сообщил во время общения с журналистами, передает "Суспільне".
"Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату", – подчеркнул глава Белого дома.
По его словам, финансирование систем Patriot обеспечивает ЕС или НАТО.
"НАТО собирается заплатить нам за все. В некоторых случаях нам будут возвращать деньги непосредственно страны Европейского Союза. Мы всегда получаем наши деньги обратно в полном объеме. Так что нам не придется больше инвестировать", — отметили Трамп.
Он добавил, что США не планируют отправлять своих военных в Украину.
"Мы спасаем пять или шесть тысяч солдат в неделю. Это российские и украинские солдаты. Они не американские солдаты. И мы не будем ступать на землю. Но это стыдно", – резюмировал президент США.
США продадут НАТО оружие для Украины на $10 млрд
США продадут союзникам по НАТО вооружение на примерно 10 млрд долларов, чтобы они отправили его в Украину.
Трамп 14 июля во время совместной пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте заявил, что готовится отправка 17 зенитных ракетных комплексов Patriot Сообщалось, что некоторые из этих систем прибудут в течение нескольких дней.
Также Трамп заявил, что "очень недоволен" действиями России. Соединенные Штаты планируют ввести "очень жесткие пошлины" против РФ через 50 дней, если не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.
Кроме того, Трамп впервые с момента своего возвращения в Белый дом планирует передать Украине оружие напрямую из американских складов, воспользовавшись президентскими полномочиями (PDA), как это делал его предшественник Джо Байден.