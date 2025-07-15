В Сенате США поставили на паузу закон о санкциях против РФ после заявлений Трампа

В Сенате США остановлено продвижение законопроекта сенатора Линдси Грэма, предусматривающего введение 500-процентных пошлин в отношении РФ и ее торговых партнеров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico.

Лидер большинства в Сенате Джон Тюн заявил, что воздержится от продвижения законопроекта о санкциях после заявлений президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома неоднократно заявлял, что не исключает возможности подписания законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающего ужесточение санкций против РФ .

Инициатива предусматривает экономическое давление не только на РФ, но и на страны, покупающие ее нефть, газ и другие ключевые ресурсы, в частности путем введения 500% тарифов на такой импорт.

Но Тюн предположил, что Сенату больше не нужно принимать этот законопроект, так как Трамп может и без него оказывать давление на РФ.

"Если в какой-то момент президент придет к выводу, что это имеет смысл и придает ценности и рычаги влияния, которые ему нужны в этих переговорах для продвижения законопроекта, то мы это сделаем. Мы будем готовы к этому", — заявил сенатор.

Что заявил Трамп

Напомним, Трамп заявил, что "очень недоволен" действиями России. Соединенные Штаты планируют ввести "очень жесткие пошлины" против РФ через 50 дней, если не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной. Президент США назвал эти пошлины вторичными тарифами, не уточнив, какие страны, торгующие с Россией, это коснется.

"Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100 %. И так оно и будет" , - заявил Дональд Трамп.

Он также выразил надежду, что подобных мер удастся избежать, но подчеркнул, что США готовы действовать жестко.