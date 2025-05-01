Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,09

EUR

47,17

--0,12

Наличный курс:

USD

41,55

41,42

EUR

47,65

47,44

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Сенате США поддерживают новые санкции против России и 500% пошлины для ее партнеров, если Путин не начнет переговоры

санкции
Сенат США готовит новые санкции против России / Depositphotos

Ключевой союзник президента Дональда Трампа в Сенате, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 сенатора поддержали законопроект, предусматривающий новые жесткие санкции против России.

Об этом пишет Вloomberg.

Инициатива предусматривает экономическое давление не только на РФ, но и на страны, покупающие ее нефть, газ и другие ключевые ресурсы, в том числе путем введения 500% тарифов на такой импорт.

Грэм заявил, что цель законопроекта – помочь президенту Трампу создать рычаги давления, которые заставят Владимира Путина начать серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

"Я хочу переговорного завершения войны, достойного и справедливого. Я думаю, что Трамп — самый лучший человек для достижения этой цели", — сказал сенатор, подчеркивая, что эти санкции должны стать мощным инструментом в руках президента.

По словам Грэма, Путину придется выбирать между переговорами и экономической катастрофой, а предлагаемый законопроект показывает, что в глазах американского Сената главным злодеем является Россия.

Санкционный пакет также запрещает американским гражданам покупать суверенный российский долг. Законопроект уже имеет достаточную поддержку, чтобы быть вынесенным на голосование в Палате представителей.

Добавим, Трамп в апреле продлил еще на год запрет на вход российских судов в американские порты.

Автор:
Татьяна Гойденко