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В Сенате США поддерживают новые санкции против России и 500% пошлины для ее партнеров, если Путин не начнет переговоры
Ключевой союзник президента Дональда Трампа в Сенате, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 сенатора поддержали законопроект, предусматривающий новые жесткие санкции против России.
Об этом пишет Вloomberg.
Инициатива предусматривает экономическое давление не только на РФ, но и на страны, покупающие ее нефть, газ и другие ключевые ресурсы, в том числе путем введения 500% тарифов на такой импорт.
Грэм заявил, что цель законопроекта – помочь президенту Трампу создать рычаги давления, которые заставят Владимира Путина начать серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.
"Я хочу переговорного завершения войны, достойного и справедливого. Я думаю, что Трамп — самый лучший человек для достижения этой цели", — сказал сенатор, подчеркивая, что эти санкции должны стать мощным инструментом в руках президента.
По словам Грэма, Путину придется выбирать между переговорами и экономической катастрофой, а предлагаемый законопроект показывает, что в глазах американского Сената главным злодеем является Россия.
Санкционный пакет также запрещает американским гражданам покупать суверенный российский долг. Законопроект уже имеет достаточную поддержку, чтобы быть вынесенным на голосование в Палате представителей.
Добавим, Трамп в апреле продлил еще на год запрет на вход российских судов в американские порты.