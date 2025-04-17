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Трамп на год продлил запрет на вход российских судов в порты США

танкер
Трамп оставил закрытыми для российских судов порты США до 2026 года / Depositphotos

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил еще на год запрет на вход российских судов в американские порты.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в Федеральном реестре США.

Отмечается, что запрет на прием в американских портах касается всех судов, ходящих под российским флагом или иным образом связанных с РФ.

"Политика и действия правительства Российской Федерации и дальше представляют угрозу, которая является основанием для объявления чрезвычайного положения в связи с нарушением или угрозой нарушения международных отношений Соединенных Штатов", — говорится в документе.

В апреле 2022 года тогдашний президент США Джо Байден впервые запретил судам под российским флагом, а также любым судам, связанным с россией, заходить в американские порты.

Заметим, что недавно Трамп еще на год продлил действие чрезвычайного положения в США из-за угроз национальной безопасности со стороны России. Документ разрешает вводить санкции против всех лиц, организаций либо секторов экономики России, если они действуют от имени либо в интересах русского правительства.

В то же время, США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России, поскольку Трамп стремится возобновить связи с Москвой и остановить войну в Украине.

Автор:
Светлана Манько