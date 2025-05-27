Трамп разочарован Путиным и готов ввести новые санкции против России — WSJ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку он все больше разочаровывается действиями российского диктатора Владимира Путина и медленными темпами мирных переговоров.

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Как сообщает Delo.ua, об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По словам собеседников издания, новые санкции вряд ли будут касаться банковского сектора, но обсуждаются политические и экономические рычаги, которые могли бы заставить Путина пойти на уступки за столом переговоров, включая 30-дневное прекращение огня.

В то же время окончательное решение о санкциях еще не принято, и Трамп может изменить свою позицию.

Трамп разочарован Путиным

Издание пишет, что Трамп устал от затяжного мирного процесса и может отказаться от него, если новые усилия не принесут результата.

При этом неясно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса, и будет ли Трамп продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Глава Белого дома был разочарован личным разговором с Путиным на прошлой неделе, во время которой российский лидер отказался заключать перемирие. Трамп, ранее надеявшийся, что сможет убедить Путина на основе личных контактов, после массированных обстрелов Украины публично заявил: "Я не знаю, что, черт возьми, с ним произошло. Он убивает людей, и мне это совсем не нравится". Затем он добавил, что " Путин совсем сошел с ума ".

Издание заключает, что вся эта ситуация свидетельствует об изменении тона Вашингтона относительно Кремля, что может иметь последствия для дальнейшего международного давления на РФ.

Как отмечает WSJ, в течение последних недель Трамп сопротивлялся давлению, чтобы приструнить Путина за то, что тот не согласился на прекращение огня. Многие союзники Украины, в частности сенатор Линдси Грэм, говорили Трампу, что Путин не хочет договариваться, и только санкции заставят его серьезно вести переговоры.

Сенат США не потерпит игр Путина

Республиканец Линдси Грэм направил четкое послание Москве.

"Позорный уход США из Афганистана не только нанес ущерб нашей репутации, но и спровоцировал агрессию во всем мире. Если США продолжат решительно лидировать по делу прекращения войны между Россией и Украиной, ситуация может измениться. Трамп может восстановить нашу репутацию и положить конец кровопролитию"

Сенатор-республиканец подчеркнул, что для достижения мира нужны партнеры, готовые к сотрудничеству. Украина ясно дала понять, что готова к мирному урегулированию, однако РФ "наводит все новые и новые оправдания".

"Президент Трамп попросил Владимира Путина предоставить документ с изложением требований для прекращения огня, чтобы устранить препятствия на пути к миру. В зависимости от ответа России мы будем знать, какой курс избрать. Сенат готов к любому развитию событий", — говорится в обращении.

Грэм также добавил, что законопроект о 500% пошлинах на импорт из стран, закупающих российскую нефть, поддержали 82 сенатора.

"Те, кто поддерживает варварское вторжение, должны понять все его последствия. Если Китай или Индия перестанут покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится", — подытожил Грэм.

О санкциях против РФ

Трамп заявлял, что ему нужен "месяц или две недели", чтобы определить, "вводит ли его в заблуждение" российский диктатор Владимир Путин.

В то же время Трамп заявил, что не исключает возможности подписания предусматривающего законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма. усиление санкций против РФ. Но решение, по его словам, будет зависеть от поведения Москвы по вопросу урегулирования войны против Украины.

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.